Palkovics Lászlót meghívták a Vas utcába

Az SZFE elfoglalói a miniszterrel szeretnének tárgyalni.

Sajtótájékoztatót tartottak a Színház- és Filmművészeti Egyetemet elfoglaló hallgatók november 2-án – írja a Magyar Nemzet. Az ezt megelőző közleményükben azt állították: szeptemberben a tanulmányi félév az intézményben kezdetét vette, az oktatás azóta is maradéktalanul zajlik. Eközben az Oktatási Hivatal a kialakult vis maior helyzet soron kívüli megszüntetését kérte a fenntartó alapítványtól. Az egyetemfoglalók ezt üdvözölték, és bejelentették: a vis maior helyzet megszüntetéséről tárgyalnának az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetőjével. Ezért meghívták Palkovics László minisztert és az általa felállított küldöttséget november 11-re a Vas utcába, az Ódry Színpadra.

A sajtótájékoztatón az egyetemfoglalók azt is közölték: szerintük hamis az az állítás, hogy az egyetemen folyó oktatási tevékenység nem nyomon követhető, nem ellenőrizhető. Arról azonban nem nyilatkoztak, hogy ezt miként ellenőrizhetné az egyetem jelenlegi vezetése, ha nem engedik be az épületbe. Hozzátették: érvényes szerződésünk van arról is, hogy az egyetem akkreditációs ellenőrzése a pandémia miatt csak 2024-ben lesz esedékes, ezért szerintük nem igaz Szarka Gábor kancellár állítása, amely szerint az akkreditáció az év végén lejár.

Elismerték ugyanakkor, hogy újabb meghívást kaptak egy egyeztetésre az egyetemet működtető alapítvány kuratóriumával, de ezt ismét visszautasították. Közölték azt is hogy „munkabiztonsági szakember” járt az egyetemen, aki nem talált szabálytalanságot, ők pedig fertőtlenítettek és a karbantartást is elvégezték. Az Oktatási Hivatalnak pedig összeállítottak egy anyagot, amely szerintük elegendő az oktatás ellenőrzésére – jelentették be a sajtótájékoztatón.