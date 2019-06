Országszerte 400 ezer látogatót várnak a múzeumok ma éjszakára

Ma van a Múzeumok éjszakája, amelyen országszerte 400 intézmény csaknem kétezer programja közül válogathatnak az érdeklődők.

A tizenhetedik alkalommal megrendezendő országos eseményt idén a #UtazásÉlményMúzeum kiemelt tematika mentén tartják meg, annak „fővárosa” ebben az évben Szombathely. A vasi megyeszékhelyen a városban működő közgyűjtemények, kiállítóhelyek sokszínűségét mutatják be.

A szervezők a tavalyihoz hasonlóan idén is mintegy 400 ezer látogatót várnak a Múzeumok éjszakájára, ami az éves múzeumi látogatottság 4 százalékát teszi ki.

A rendezvénysorozat költségvetése a szponzori támogatásokkal együtt 47 millió forint.

Az M5 kulturális csatorna munkatársai élő adásban, egész este múzeumról múzeumra járva mutatják be a Múzeumok éjszakája programjait, de már a nap folyamán is többször bejelentkeznek a rendezvénysorozat helyszíneiről, emellett az M5 Facebook-oldalán is folyamatosan friss információkat közölnek.

A MÁV-START és a GYSEV 50 százalékos alkalmi menettérti kedvezményt biztosít az ország bármely belföldi állomásáról a rendezvény kiemelt helyszíneire.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hét különböző útvonalon közlekedő múzeumbuszt állít üzembe a rendezvénysorozat ideje alatt. A szokásosnál sűrűbben indul az M1-es metró és több, a belvárost érintő éjszakai buszjárat is. A rendezvényre szóló belépővel a múzeumbuszok díjfizetés nélkül vehetők igénybe.

A Múzeumok éjszakája részletes programja a www.muzej.hu honlapon érhető el.