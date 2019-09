Megvan a Bartók Világverseny három finalistája

Balogh Ádám, Peter Klimo és Szokolay Ádám jutott be a Zeneakadémia által szervezett verseny szombati nagyzenekari döntőjébe.

A három zongorista a Nemzeti Filharmonikusok kíséretében, Hamar Zsolt vezényletével játssza választott versenyművét. A vasárnapi gálaesten derül ki, melyikük lesz az első, a második és a harmadik helyezett – közölte a Zeneakadémia.

Mint írták, a verseny legutóbbi, csütörtök esti szakaszában négy országból érkezett hat versenyző lépett pódiumra az intézmény Nagytermében. Szokolay Ádám műsorán Liszt- és Debussy-művek szerepeltek, Balogh Ádám Chopin- és Ravel-kompozíciókkal készült, az ukrán Darya Dadykina Schuberttől és Stravinskytól válogatott. A szünet után a magyar származású amerikai Peter Klimo Liszt- és Szkrjabin-szerzeményeket adott elő, Kocsis Krisztián Brahms- és Debussy-darabokat, a spanyol Alberto Greer Menjon Bohanna pedig Schumann- és Prokofjev-műveket.

A nemzetközi zsűri tagja, Klara Min szerint a versenyzők különböző tehetségek, eltérő dolgokban erősek. Úgy vélte, ehhez az egyes zongoristák repertoárválasztása is hozzájárul, azonban több versenyző pszichológiailag nem volt eléggé felkészült.

Balogh Ádám 1997-ben született, hétévesen kezdett zongorázni, elvégezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzőjét, majd 2016-ban ugyanott kezdte meg egyetemi tanulmányait, Némethy Attilánál zongorát, Gulyás Mártánál kamarazenét tanult. Versenymű szólistájaként 2010-ben debütált a Budapesti Fesztiválzenekarral, Fischer Iván vezényletével, azóta több elismert zenekarral játszott itthon és külföldön. Több rangos elismerés nyertese. A nagyzenekari döntőre Liszt A-dúr zongoraversenyével készül.

Peter Klimo 1990-ben született, a magyar-amerikai zongoraművész kilencéves korától tanult zongorázni. Az Eastman School of Music diplomája után mesterfokozatát a Yale School of Musicon szerezte Frankl Péternél, művészdiplomáját pedig a Texas Christian Universityn Ungár Tamásnál. Jelenleg doktori tanulmányait folytatja az Eastman School of Musicon, témavezetője Alan Chow. Több versenyen is rangos helyezést ért el. A nagyzenekari döntőben Bartók 3. zongoraversenyét játssza.

Szokolay Ádám 1996-ban született, négyéves korában kezdett zongorázni édesanyja irányításával, nyolcévesen felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Előkészítő Tagozatára, 2015-től a New York-i Bard College-ban Peter Serkinnél tanult, 2018 óta pedig a weimari Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hallgatója, Grigory Gruzman osztályában. Számos nemzetközi verseny győztese, illetve díjazottja. A nagyzenekari döntőre Bartók 1. zongoraversenyét választotta.

A verseny a Zeneakadémia online platformjain élő közvetítésben követhető, számos információ a bartokworldcompetition.hu portálon olvasható.