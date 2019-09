Malina Hedvig kérésére átírták a Kassai színház új darabját

A magyarsága miatt bántalmazott, majd meghurcolt felvidéki asszony nem járult hozzá a névhasználathoz.

A sajtóban is megjelentekkel ellentétben mégsem Malina Hedvig projekt lesz a címe a kassai Thália Színház új darabjának – tudta meg a Magyar Nemzet. Többek közt erről is kérdezték az új címmel – Ma már nem mész sehova – készülő előadás rendezőjét, ­Czajlik József színházigazgatót.

A darab ötlete onnan jött, hogy a színház most lesz ötvenéves, és ebből az alkalomból ezt a társadalmilag fontos témát is a repertoárukra veszik. A színház programjában mindig szerepelnek közérdekűnek tekintett darabok is.

„Úgy véltük, hosszú évek hallgatása után a művészet is szóljon hozzá ehhez a kibeszéletlen ügyhöz.

Szükségünk van hősökre – akik azonban nem mindig akarnak hősökké válni.

Nekünk magunknak pedig szembe kell néznünk azzal, mit is kezdjünk ezzel a történettel, amelyet még nem sikerült megnyugtatóan lezárni” – fogalmazott Czajlik József színházigazgató. A lap úgy tudja,

Malina Hedvig nem járult hozzá, hogy a neve szerepeljen a darabban, amelyről pedig előzetesen Malina Hedvig projekt címmel lehetett hallani.

Ezzel kapcsolatban az igazgató elmondta, egyik menedzserük, Szpisák Gyula révén keresték meg Malinát. Ők ketten osztálytársak voltak a Nyitrai Egyetemen. Malina Hedvig ekkor kinyilvánította, hogy nem szeretne velük találkozni, nem akar együttműködni, és lezártnak tekinti ezt az ügyet.

„Később megkért bennünket arra is, hogy a neve ne szerepeljen a darabban, illetve az azzal kapcsolatos pályázati anyagokban, és az előadás során se hangozzék el. Én erre a kérésre – tapintatból – csak igent tudtam mondani, noha arról nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy bárkinek meg lehetne tiltani azt, hogy történelmi tényekre hivatkozzon, és az ezekkel kapcsolatos igazságtalanságokat továbbgondolásra a nyilvánosság elé tárja” – vélte Czajlik József, aki a darab rendezője is.

Az előadás új címe végül a Ma már nem mész sehova lett. Két felvonásban négy tételből áll, és alapvetően a zenére épül. Az első része az opera nyelvén szólal meg, a második operett, a harmadik oratórium, a befejező rész pedig egy, a nézőkkel közös, mintegy félórás fórum lesz.

Czajlik József kitért arra is, hogy akárhol is laknak a felvidéki magyarok, mindannyian Szlovákiában élnek, a történet mindannyiukat összekapcsolja. Szlovákia egyetlen vállaltan utazó teátrumaként előadásaik – az évadtól függően – 50-70 százalékát Kassán kívül tartják, sorra járva a felvidéki és a magyarországi színpadokat.