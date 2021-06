Magyar kedvencek is fellépnek az idei Jazzpikniken

Mutatjuk a Fábián Juli Színpad teljes line-upját.

Július utolsó két napján Paloznakon örömzenél a magyar jazzélet színe-java! A Fábián Julinak emléket állító színpadon minden évben a hazai jazz jeles művészei lépnek fel, hogy a nemzetközi előadók mellett a magyar jazz élvonala is képviseltesse magát. A 9. Paloznaki Jazzpikniken olyan művészekkel találkozhatunk – többek között –, mint Saya Noé, a Swing á la Django, a Sárik Péter Trió & Falusi Mariann, vagy az Amoeba Band.

Fábián Juli a kezdettől fogva fontos szerepet töltött be a Jazzpiknik életében; „Juli személyisége és energiája része volt és marad is a fesztiválnak„ – nyilatkozta Valde Orsolya, fesztiváligazgató. Az énekesnő a Jazzpiknik indulása óta hajtóereje és múzsája volt a pikniknek, így az emlékére a korábbi kis színpadot – ahol anno debütált Paloznakon – 2018-ban átkeresztelték Fábián Juli Színpadra. Itt lépnek fel minden évben a magyar jazzélet jeles művészei, hogy a nemzetközi fellépők mellett a hazai jazz élvonala is képviseltesse magát.

Július 30-án, pénteken 17.30-tól Saya Noé ad koncertet a Fábián Juli Színpadon. A Malajziában felnőtt, budapesti énekesnő-dalszerző és producer Kőrös Mimi, művésznevén Saya Noé első nagylemeze tavaly decemberben jelent meg. Személyes hangvételű dalai lágy, időnként melankolikus electropop-hangszerelésbe öltöztek, egy csöppnyi alternatív felhanggal, számos stílusból merítve a modern traptől a trip-hopig. A lemezen szerepel az Under The River című dal, amelynek hangzásában az elismert brit producer, Matt Lawrence – aki korábban a Mumford & Sons, Adele, Amy Winehouse, Beyoncé és George Michael dalain dolgozott – működött közre.

19.30-tól a Swing á la Django, egy innovatív hattagú zenekar lép fel a pikniken, Herrer Sára különleges hangjával kiegészülve. Különleges stílusötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus zene, a francia manouche swing és sanzonok világa, a tangó és a jazz, melynek eredménye ez az egyedi stílus, melyet ők hungarian django swingnek neveznek. A formáció Maradok című szerzeménye A DAL 2021 legjobbjai között szerepelt.

21.30-tól a Sárik Péter Trió & Falusi Mariann sikersorozata, a Jazzkívánságműsor érkezik a színpadra. A formáció az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai slágereiből válogat és dolgozza át azokat saját szájíze szerint. A Trióhoz most Falusi Mariann csatlakozik, aki minden stílusban otthonosan mozog, legyen az klasszikus zene, jazz, musical vagy pop.

23.45-től megnyitja kapuit a Jazzpiknik „Játszóháza”, ahol improvizatív jazzetűdök csendülnek fel a csillagfényes éjszakában. A szervezők idén indítják el a kezdeményezést, mely során összehozzák a Jazzpikniken fellépő zenészeket egy hatalmas örömzenélésre – olyan dalok és formációk fognak születni a színpadon, amiket sehol máshol nem lehet majd újrahallgatni.

Július 31-én, szombaton 17.00-tól a Sebestyén Patrik Sextet játszik; egy fiatal formáció, mely főként saját kompozíciókat játszik. Az egyedi stílusú darabok mellett mainstream és klasszikus zenével fúzionált jazz is szerepel a repertoáron. Emellett a művészek eltérő improvizációs előadásmódja is erősíti az együttes sokoldalúságát.

19.30-tól a Nagy Emma Quintet zenél Paloznakon; a Bartók Konzervatórium növendékeiből 2018-ban alakult formáció már az alapítás évében elkészített egy négy számból álló EP-t, 2019 elején pedig a nemzetközi zsűri szavazatai alapján megnyerték a Müpa Jazz Showcase szakmai díját. Első lemezük, a saját szerzeményeket tartalmazó Set to Face is ebben az évben jelent meg, második nagylemezük, a 2020-as LFO (Low Frequency Oscillator) egy letisztult zenei világot mutat be, melyben egyszerre érződik a huszadik századi jazzéneklés hagyománya, és napjaink zenei világa.

21.30-tól az Anima Sound System Jazz Session kalauzolja egyedi világába a jazzre éhes közönséget. Az Anima Sound System már több mint 20 éve az underground zenei élet fontos szereplője. Sikereik kulcsa, hogy képesek időről időre megújulni. Úgy haladnak a zenei trendekkel, hogy régi rajongóik is hűségesek maradnak hozzájuk. Az évek során olyan nagy sztárokkal dolgoztak együtt, mint az Asian Dub Foundation, De-Phazz, vagy a Twin Peaks sorozat zenei producere, Kim Cascone.

23.45-től az Amoeba koncertjével zárul a 9. Paloznaki Jazzpiknik Fábián Juli Színpada. A cosmic funk / soul / jazz / hiphop elemekből építkező Amoeba Bandnem véletlenül vált a zenei ínyencek egyik kedvencévé. Jazzfejektől a hiphopperekig mindenki tudja, hogy a Sabák ‘Dizko Stu’ Péter, Sági ‘Vanis’ Viktor, Boros ‘Lev Toystore’ Levente, és a nemrégiben csatlakozott Molnár Bencze és Czirják Tamás alkotta zenekar koncertjein milyen magasan szárnyalnak a funk groove-ok. A funkot életben kell tartani – az Amoeba Band első lemezének ez volt, és máig is ez a missziója.

Tehát a Jazzpiknik Fábián Juli Színpadának fellépői sora: július 30-án, pénteken Saya Noé jegyzi a nyitókoncertet, őt követi a Swing á la Django Herrer Sára közreműködésével, majd a Sárik Péter Trió & Falusi Mariann sikersorozata, a Jazzkívánságműsor érkezik a színpadra, azt est zárásaként pedig improvizatív jazzetűdök hangzanak fel a Jazzpiknik „Játszóházában”.

Július 31-én, a szombati záróesten a Sebestyén Patrik Sextet lép fel, utánuk a Nagy Emma Quintet formációja érkezik, majd az Anima Sound System Jazz Session varázsolja el a közönséget, a színpadot az Amoeba koncertje zárja.

A Paloznaki Jazzpiknik Nagyszínpadának fellépői sora: július 29-én, csütörtökön Mario Biondi viszi a nyitóeseményt, őt követi a legendás Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience – a koncertek előtt Jazzkovács Lászlóval hangolódik a fesztiválélményekre éhes közönség.

Július 30-án, pénteken a Mörk lép fel, majd Rúzsa Magdi hangja tölti be a paloznaki dűlőket, végül az est az MF Robots dallamaival folytatódik. A szombati záróest valódi megkoronázása a három napnak: július 31-én a Manaky triója nyitja az estet, őket követi a De Phazz német jazz kollektíva, majd a világhírű holland szaxofon-királynő, Candy Dulfer lép fel, végül a Kraak&Smaak utánozhatatlan hangjai töltik be a csillagfényes paloznaki éjszakát.

Három nap jazz, funk és soul, a nyári piknik élményével együtt: a Paloznaki Jazzpiknik lehetőséget nyújt, hogy a festői szépségű Balaton-felvidéken, a fűben piknikezve, egyedi gasztro élményekkel gazdagodva, klubkoncerteket hallgatva, a jazz, a funk és a soul nemzetközi sztárjainak dallamával vezetve térjünk vissza kedvenc fesztiválunkra.

A nemzetközi fellépők mellett a jazz széles spektrumán mutatkoznak be a magyar szekcióban a műfaj jeles hazai képviselői a kisebb színpadokon. Jegyek és bérletek már most kaphatók minden kategóriában, a napijegyek mellett két- és háromnapos bérletek, illetve VIP-jegyek és bérletek is vásárolhatók. A bérlettel mindhárom napon kapunyitástól hajnalig tiéd a jazz!

Kedvezményes jegyek: www.jazzpiknik.hu/jegyek

Napi programbontás: https://jazzpiknik.hu/programtabla-2021/

Borítókép: Saya Noé