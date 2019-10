Krasznahorkai László regénye a legjobb öt közé került

A Báró Wenckheim hazatér továbbjutott az egyik legrangosabb amerikai irodalmi elismerésre jelölt könyvek szűkített, öt címet tartalmazó listájára is az idegen nyelvről angolra fordított művek újonnan létrehozott kategóriájában.

A 2016-ban megjelent regényt Ottilie Mulzet ültette át angol nyelvre Baron Wenckheim’s Homecoming címmel. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a mű szerepelt a jelöltek szeptember 17-én közzétett „hosszú”, 10-es listáján, győztest november 20-án hirdetnek.

A magyar regényíró egy arab (Khaled Khalifa: Death Is Hard Work), egy ruandai (Scholastique Mukasonga: The Barefoot Woman), egy japán (Ogava Joko: The Memory Police) és egy finn (Pajtim Statovci: Crossing) szerzővel áll versenyben az idén 70. alkalommal odaítélt díjra az új kategóriában.

Az évente több kategóriában kiosztott National Book Awardot a második legjelentősebb irodalmi elismerésként tartják számon a Pulitzer-díj után az Egyesült Államokban.

A Nemzeti Könyv Alapítvány fikciós, nem fikciós, költészeti, ifjúsági és – tavaly óta – idegen nyelvről fordított kategóriában hirdet győztest szakmai testületek véleménye alapján.

A 10 ezer dolláros pénzjutalommal párosuló díjat 1950 óta ítélik oda.

