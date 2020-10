Konzervatív szakértő: szellemi hormonkezelés az új LMBTQ-mesekönyv (videó)

A megjelenés komoly vitát és felháborodást váltott ki a keresztény konzervatív körökben. Az indulatok odáig fokozódtak, hogy a tiltakozó Citizengo petíció elindítóját Schittl Esztert, a szervezet magyarországi vezetőjét életveszélyesen megfenyegették – olvasható a Hír Tv oldalán.

Ennyit az előzményekről, most pedig eljött a mese ideje:

„Azt sem tudtam mi fán terem a legforróbb szerelem! Szólt a herceg elpirulva spontán ölelésbe hullva, ahogy írom, ahogy mondom: spontán ölelésbe hullva. Hinni ezt én sosem mertem, hogy a párom itt lelem, mint amikor nagy hirtelen gazdag lesz a nincstelen.” Ez már máshogy úgysem lehet, ölelkeznek a hercegek, ahogy írom, ahogy mondom: ölelkeznek a hercegek.”

A műsor első felének vendégei, Uzsalyné Pécsi Rita, Schittl Eszter és Bedő Imre voltak.

– mondta Uzsalyné Pécsi Rita, pedagógiai kutató, főiskolai docens.

Ez egy olyan hatalmas szám, – mondják a szakemberek – hogy ez abszolút ennek az ideológiai agymosásnak az eredménye és ez már most hat a kicsikre.”

– tette hozzá Schittl Eszter, a Citizengo magyarországi kampányfelelőse.

„Ez azért egy emberkísérlet, mert most gondoljunk bele, hogy mind a két oldalon tudományos kutatók fogják azt állítani, hogy ez, egyik, hogy nincs semmi baj, másik, hogy baj van ezzel, de hogy igazán van-e baj, az nem is a gyerekem húszéves korában derül ki, hanem a nyolcvanévesen, abból, hogy az ő gyereke akar-e ugyanolyan értékeket átadni.”

– hangsúlyozta Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója.

Változtatott a „legjobb film” kategória elnyerésének feltételrendszerén az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia, 2024-től csak azok a filmek kaphatnak Oscart a legjobb alkotásért járó kategóriában, amelyeknél a stáb tagjai és a film szereplői közt is szerepelnek különböző kisebbségek vagy a film témája, központi története egy valamilyen kisebbség történetével foglalkozik. Mi a fontosabb? Az alkotás művészeti, élvezeti értéke, avagy az érzékenyítés foka?

„A kultúra csak egy szelete, egy széleskörű társadalomátalakító program van, amelyben a család is célpont, a nemzet is célpont, amelyben az egyházak is célpontok.”