Kőkeményen csap a klubszezonba az ország egyik legkedveltebb bulihelye

Októberben lesz miből szemezgetni az Akvárium fellépői közt. A teljesség igénye nélkül egy gyors mustra arról, mely zenekarokra tombolhatunk.

Rögtön a hónap első napján Áron András ′Apey′ és zenekara a LAZARVS dönti szét a klub nagyhallját, hogy megadja az alaphangot a klubszezonnak.

A zenekar 2008-as megalakulása óta számos külföldi és itthoni elismerést mondhat magáénak, többek között a 2015-ben és 2021-ben elnyert Fonogram-díjat (Az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele kategóriában) vagy a 2018-ban megnyert Nagy-szín-padot. Zenéjük magját a zúzós, klasszikus metál adja melyhez összetéveszthetetlen, sötét hangulatú előadásmód párosul.

Október 2. Kapitány Máté, Lil Frakk, Ress

Ha valaki kicsit más vizekre evezne, de maradna a körhintán, akkor szombaton is irány az Akva. „Az út rázós lesz, lesznek akik nem bírják majd, de az biztos, hogy mindenkinek egy felejthetetlen élményben lesz része”.

Október 8. Middlemist Red

Az egyetlen Middlemist Red klubkoncert Budapesten ebben az évben. A zenekar harmadik lemezét tavaly mutatták be: A The Other Side of Nowhere zenei kísérlet, amely arra törekszik, hogy felidézze a westernfilmek hangulatát, követve annak esztétikáját, miközben megváltozott eszközökkel és hangszerekkel újragondolja azt. Persze, a régebbi dalokból is válogatnak a srácok.

Október 9. Hernan Cattaneo

A világhírű argentin DJ-t sok embernek nem kell bemutatni. A koncertet sajnos már kétszer el kellett halasztani a járványhelyzet miatt, most azonban végre egy egész estét végigpöröghetünk Cattaneo szettjére. Néhány jegy még elérhető.

Október 15. UP! / Galaxisok

Csak egy kérdés: EZ AZ ENYÉM EZ A NAP? Így már biztos mindenki tudja, hogy kikről is van szó. Ujvári Péter az UP! zenekar alapítója, zeneszerző, énekes, most 2021 őszére összerántotta a bandát és ez által megszületik az új UP! koncert. „Mostantól mindenkinek szeretettel küldjük az új UP! zenéket és klipeket a jövőben. Legyen tiétek ez és minden nap!!” – közölte a frontember.

Szabó Benedek is visszatér a Galaxisokkal, hogy szemezgessenek a régi klasszikus dalokból és eljátsszák a Cím nélküli ötödik lemez legjobb dalait. Hosszú nyarak mindentől távol, egy kövér srác, aki a nők bálványa lesz, legyőzhetetlen sárkányok és rosszul szabott öltönyök, egy régi délután a város legrosszabb helyén, fürdőkádakban úszó hadihajók, Bergkamp argentinok elleni gólja a kilencvennyolcas világbajnokságon, és még sorolhatnánk, mi minden szerepel a Szabó Benedek és a Galaxisok Cím nélküli ötödik lemez című ötödik lemezén.

Október 16. Groovehouse

A Groovehouse zenekar újabb fontos jubileumhoz érkezett. Pontosan 20 éve látott napvilágot az együttes Hajnal című slágere, amely azóta is töretlenül hódít, ezért Judy és Zsolti úgy döntött, hogy méltóképp az Akvárium Klub Nagytermében ünneplik meg daluk születésnapját.

Október 22. Pi’erre Bourne / Paula Temple

A Grammy díjas Pi’erre Bourne először Magyarországon. Pi’erre Bourne idén nyerte meg első Grammy-díját Kanye West ‘Jesus Is King’ című lemezén szereplő számok produceri munkájáért. Korunk egyik legizgalmasabb producere és előadója érkezik az Akvárium Klubba, aki korábban olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Kanye West, Playboi Carti, Lil Uzi Vert, 21 Savage, Trippie Redd és Lil Yachty.

Ugyanezen a napon a híres brit DJ és producer Paula Temple is ellátogat hazánkba, hogy felpörgesse a közönséget.

Október 23. Rácz Gergő / Deborah De Luca

Sajnos Rácz Gergő betegsége miatt a szeptember 10-i Akvárium Klubos koncert elmaradt, ezért október végén pótolják. Október 23-án Renivel és a zenekarral felrobbantják a színpadot.

A nápolyi születésű Deborah De Luca neve is minden bizonnyal ismerős az elektronikus zene kedvelőinek. A DJ, producer egy háromórás szettel érkezik hazánkba, hogy nemcsak külsejével, hanem keverésével is elvarázsoljon minket. Megállni itt sem lehet.

Október 29. Király Viktor & Friends Halloween koncert

Meglepetésekkel, vendégekkel, vadiúj dalokkal várják az érdeklődőket Király Viktorék, valószínűleg egy ijesztően jó partival. Bulizni ér.

Borítókép: Norman Cook, művésznevén Fatboy Slim, brit DJ koncertet ad a budapesti Akvárium Klubban 2019. május 26-án