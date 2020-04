Két magyar lemezt jelöltek rangos nemzetközi világzenei díjra

Lajkó Félix és a lengyel Volosi közös lemeze, valamint a Cimbalom Brothers albuma került a négy esélyes közé.

Két magyar kiadású lemezt, Lajkó Félix és a Volosi közös anyagát, valamint a Cimbalom Brothers Testvériség/Brotherhood című albumát is jelölték a rangos nemzetközi világzenei díjra, a Songlines Music Awardsra.

Lajkó Félix és a lengyel Volosi közös lemezét az európai zenék (Europe) kategóriában jelölték, míg a Cimbalom Brothers albuma a legjobb együttesek (Best Group) listáján került a négy esélyes közé.

Összesen hét kategória jelöltjeit hozta nyilvánosságra a brit Songlines, a nemzetközi világzenei piac legjelentősebb lapja – közölte a két magyar lemezt gondozó Fonó Budai Zeneház pénteken.

Mint írták, a vajdasági hegedűvirtuóz és az öt lengyel vonós által alakított közös produkció tavaly májusban jelentkezett közös lemezzel, amely új szempontokat és új zenei minőséget hozott a vonós muzsikába és azóta számos szakmai elismerést begyűjtött külföldön és Magyarországon.

A Lajkó-Volosi album elnyerte a lengyel, majd a magyar Fonogram-díjat is, előzőleg a teljes világzenei piacot szemléző európai toplista, a World Music Charts Europe (WMCE) dobogósa volt hónapokon át, ahogy a régió zenéjét szemléző Balkan World Music Charts listáján is tarolt, ahol 2019 legjobb albumai közé került.

Az anyagot a Songlines is elismerte már azzal, hogy több összesítésében 2019, illetve az elmúlt ö év legjobb lemezei közé sorolta, valamint rátette a Top of the World válogatásalbumra.

A Cimbalom Brothers Testvériség/Brotherhood című lemezét a két cimbalmos, Lisztes Jenő és Unger Balázs mellett a zenész testvérei, Lisztes László (nagybőgő, basszusgitár) és Unger Gergő (gitár, koboz, tambura) jegyzi. Az album összegzi mindazt, amit a cimbalomjáték fejlődése az elmúlt évtizedekben felmutatott. A repertoár a legjobb cigányzenei hagyományokon és a magyar falusi tánczenén keresztül a román cimbalmozás csúcsteljesítményeinek megidézéséig tart, mindezt improvizációkkal tarkítva. A lemezt az élvonalba sorolta a WMCE, valamint a globális Transglobal World Music Charts is.

Lisztes Jenő az elmúlt tíz évben Roby Lakatos zenekarával bejárta a világ legnagyobb koncerttermeit New Yorktól Mumbai-ig, Sidneytől Moszkváig, játékában a dzsessz és a hagyományos magyar cigányzene ötvöződik. Unger Balázs a sikeres Cimbaliband frontembere, csapata az autentikus magyar népzene és a Balkán találkozásából alkot egyedit. A Songlines zenei díjára jelöltek listája megtalálható a lap weboldalán: https://www.songlines.co.uk/awards/2020

Borítókép: Lajkó Félix hegedűművész (b) és a lengyel Volosi zenekar koncertje a VeszprémFesten, a Hangvillában 2018. július 11-én.