Illusztrációs fesztivált rendeznek fiatal hazai grafikusoknak

A cél a hazai illusztrációs művészetek megújítása, a legjobb pályaműveket a Petőfi Irodalmi Múzeumban és a Magyar Képzőművészeti Egyetemen állítják ki.

„Magyarországon méltatlanul kevés szó esik a könyvillusztrációról, pedig az egyenértékű lehet az irodalmi szöveggel” – mondta Demeter Szilárd, a PIM főigazgatója sajtótájékoztatón.

Herbszt László grafikus, a fesztivál művészeti vezetője szerint

a hazai gyermekillusztráció világszínvonal-közeli, de a kortárs felnőtt szépirodalmi illusztrációk presztízsét erősíteni kell.

Mint felidézte, a hazai illusztráció a rendszerváltásig erőteljes vonulatot jelentett, azt követően azonban a dolog megszakadt, a felfelé ívelő szakasz a kétezres évek első felében indult meg újra, de leginkább csak a gyermekillusztrációk tekintetében.

Révész Emese művészettörténész kiemelte: az Első Budapesti Illusztrációs Fesztivál október 16-tól 30-ig tart majd, és egyéves előkészítő munka előzte meg. Magyarországon Miskolcon, Győrben, Salgótarjánban és Békéscsabán is tartanak grafikai biennálét, de egyik sem foglalkozik a kortárs illusztráció bemutatásával.

Mint elhangzott,

a fesztiválra kiírt pályázat egyik fontos célközönsége a fiatal hazai grafikus színtér, a másik pedig a kiadók, amelyeket arra szeretnének ösztönözni, hogy végre megjelentessenek felnőtt irodalmi illusztrációs köteteket.

A PIM és az Aranyrajzszög Társaság közös, nyílt pályázatát négy kategóriában írták ki: fikciós gyermek- és felnőtt szépirodalom; nem fikciós, természettudományos jellegű illusztrációk; kötött szépirodalom; valamint szöveg nélküli képkönyvek kategóriában várják a műveket augusztus 30-ig. A pályamunkákból válogatott tárlatokat a Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay-termében, valamint a PIM-ben láthatja majd a közönség.

A kötött szépirodalom kategóriában három idén évfordulós alkotó, a száz éve elhunyt Ady Endre és Csáth Géza, valamint a negyven éve elhunyt Örkény István műveihez kapcsolódó pályaműveket várnak, a legjobb alkotásokból a PIM-ben rendeznek kiállítást.

„1957-ben és 1977-ben is rendeztek kiállítást a Petőfi Irodalmi Múzeumban Ady-művekhez kapcsolódó illusztrációkból, most a jelen olvasatára vagyunk kíváncsiak. A Csáth-jubileumon jelenleg is van egy kiállítás a PIM-ben, az ő munkássága nagyon alkalmas arra, hogy általa 21. századi tartalmakat közvetítsünk képileg is. Örkény könyvei eleve összekapcsolódtak a kortárs grafikával, gondoljunk csak Réber Lásló rajzaira az egypercesek mellett” – sorolta Révész Emese.

Herbszt László megjegyezte, hogy Csáth Géza „crossover figura” volt, hiszen nemcsak író volt, hanem orvos, zeneszerző és naplóit maga illusztrálta. Úgy vélte, Adyt aktualizálni kellene, itt az ideje, hogy gondolatai, világa az illusztrációkban 21. századi módon jelenjen meg.

A világhírű francia illusztrátor, Serge Bloch vezette szakmai zsűri által legjobbnak ítélt, első három helyezett alkotást a PIM megvásárolja gyűjteménye számára.

A fesztivál keretében olasz, szlovák, cseh és japán illusztrátorok munkái is láthatóak lesznek, workshopokat is rendeznek. A tervek szerint a tárlatok anyaga magyarországi vidéki nagyvárosokban és a külföldi magyar intézetekben vándorkiállításon fog megjelenni, kétnyelvű katalógus kíséretében.