Hajómodelleken, fotókon követhetjük végig a budapesti hajózás történetét

A tárlat kétszáz évet ölel fel.

A budapesti hajózás kétszáz évére emlékezik a Közlekedési Múzeum, a Vigadó tér közelében álló Kossuth Múzeumhajón szerdán megnyílt kiállítás a főváros és a hajós közlekedés kapcsolatának történetét követi végig az első próbálkozásoktól napjainkig – közölte a Közlekedési Múzeum szerdán.

Az elmúlt kétszáz év fővárosi hajóközlekedésének legérdekesebb pillanatait villantja fel a Közlekedési Múzeum új, Budapest a Dunáról. Képek a budapesti hajózás 200 évéből című időszaki kiállítása. 1820 nyarán a Carolina, az első, személyszállításra is alkalmas gőzhajó megkezdte működését Buda, Pest és Óbuda Duna-partja között, ennek évfordulója a fővárosi tömegközlekedés nyitányának is tekinthető – olvasható a közleményben.

A fővárosi közforgalmú hajózás kétszázadik évfordulója jó alkalom arra, hogy Budapest és a Duna kapcsolatára felhívjuk a figyelmet. A most megnyílt tárlat bemutatja a fővárosi Duna látképének változásait és a közforgalmú hajóközlekedés szerepének átalakulását is. A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a tárlatot nem is bontjuk el év végén, hanem a jövő évben is biztosítani fogjuk annak megtekintését – idézi a közlemény Vitézy Dávidot, a Közlekedési Múzeum főigazgatóját.

A kommüniké emlékeztet, hogy az új kiállítás a múzeum gazdag fotóanyagának és hajómodelljeinek segítségével idézi fel Budapest és a Duna sokszínű kapcsolatát, végigköveti a fővárosi hajózás hatásait Budapest életére, dunai látképére és mindennapi közlekedésére.

A látogatók megtudhatják többek között, hogy mik voltak az irodalmi alkotásokban is visszaköszönő propellák, melyek voltak a legjellemzőbb hajótípusok a városon belüli forgalomban, valamint azt, hogy mikor jelent meg a dunai turizmus nagyváros életében.

Az ünnepélyes megnyitót nélkülöző tárlat maszkban tekinthető meg.

Bővebb információk a www.kozlekedesimuzeum.hu weboldalon található.

Borítókép: a Krems és más kisebb hajók állnak az újpesti kikötőben 2018-ban