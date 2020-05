Ezüstéremmel zárták a magyar artisták az I. Online Cirkufesztivált

Ifj. Richter József és Merrylu Richter II. helyezést ért el az I. Online Cirkuszfesztiválon, a világ minden tájáról beérkezett, összesen 685 artistaszám közül. Az első helyezett az orosz Chizhovs Troupe lett – közölte a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ pénteken.

Mint írták, az orosz Chizhovs Troupe magasdrót-számával érdemelte ki az első helyezést, győzelmét Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, a cirkuszművészet megújításáért felelős miniszteri biztos hirdette ki online bejelentkezve a Fővárosi Nagycirkusz manézsából.

A második helyezett, a többszörös cirkuszfesztivál-díjas ifj. Richter József és Merrylu Richter, pas de deux – balett lóháton – számával nyerte el a díjat.

A Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója a díj mellé járó pénzjutalom egy részét jótékony célra fordítja.

A harmadik helyezést az orosz Above the Clouds csoport érdemelte ki hintaszámával, a negyedik helyezést pedig a Fővárosi Nagycirkusz 2018-as téli műsorában is sikert aratott orosz Szergej Nyeszterov.

Mint a közleményben írják, ebben a nehéz időszakban világszerte kénytelenek voltak bezárni a cirkuszok, ezért az artistaművészek munka nélkül maradtak, viszont az internetes platformoknak és a cirkuszvilág összefogásának köszönhetően új lehetőségek nyíltak meg, hogy a cirkuszbarátok ne maradjanak cirkuszművészet nélkül. Az orosz cirkuszi dinasztiából származó zsonglőr, Dmitrij Csernov álmodta meg az április 6-tól május 2-ig tartó I. Online Cirkuszfesztivált, amelynek hivatalos partnere a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ volt – áll a közleményben.

Az I. Online Cirkuszfesztivál casting időszaka április 6-tól 17-ig tartott. Ez alatt húsz zsűritag ítélte meg az internetre feltöltött számos artista produkciót, április 18-án pedig kihirdették a 100 legjobb produkciót.

A zsűritagok online leadott értékelése alapján április 22-re harmincra szűkítették a produkciók körét, és április 25-én hozták nyilvánosságra az elődöntőbe került legjobb tíz produkciót. A döntő április 29-én volt, amelyben a négy legjobb mérettetett meg, és május 2-án hirdették ki az eredményeket.

A húsz főből álló nemzetközi zsűriben három magyar szakember is értékelte a produkciókat: Fekete Péter mellett Kristóf Krisztián gentleman zsonglőr, rendező, a Recirquel társulat menedzsere és Donnert Sándor, a Donnert Agency igazgatója, a The Magical World of Circus producere, a Groot Kerstcircus den Haag koproducere.