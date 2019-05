Ertl Péter: a tánc olyan, mint kenyéren a méz

Az új épület átadásával új fejezet kezdődött a Nemzeti Táncszínház életében, a 2019/20-as évadban már az új helyszínen, de a korábbiakhoz hasonló színvonalas produkciókkal várják majd a közönséget – többek között erről beszélt Ertl Péter, az intézmény igazgatója egy interjúban.

„A tánc olyan, mint kenyéren a méz, megadja az élet édes ízét” – így jellemezte a tánc szerepét Ertl Péter a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

Új otthon, új lehetőségek

A Nemzeti Táncszínház vezetője emlékeztetett, a színház életében idén télen új időszak kezdődött, amikor február közepén egy, a legmodernebb színháztechnikával felszerelt épületbe költöztek. A Millenáris Parkban lévő, különleges építészeti megoldásokat felvonultató épületben két színházterem és kamaraterem várja a nézőket.

Ertl Péter ezzel kapcsolatban megjegyezte, fantasztikus lehetőséget kaptak azáltal, hogy a táncszínház szakembereit már a tervezés folyamatába bevonták, és magát az épületet is úgy alakították ki, hogy a táncművészet igényeinek megfeleljen. Ennek és a termek méreteinek köszönhetően a jövőben a nagyszínpadi produkciók mellett kamara-előadásokat is meg lehet valósítani, és az előcsarnok is használható térspecifikus előadásokra.

Az igazgató kiemelte, komoly fejlődésen ment keresztül a színpadtechnika és a lámpapark is. Ezek mellett a színpadok padlózatára is ügyeltek, egy duplalengő, borovi fenyőből készült táncpadló óvja a táncosok ízületeinek egészségét.

Fontos az utánpótlásnevelés

Kitért arra is, hogy a táncszínház gyermek- és ifjúsági programokkal is segíti a színházi nevelést. A gyermekeknek szóló meseelőadásokon túl saját stílust építettek föl, alapozva a színházi nevelésre (Theather Education). Ehhez a Közép-Európa Táncszínház táncosait és a Káva Kulturális Műhely drámapedagógusait hívták segítségül, és olyan előadást hoztak létre, amelyen keresztül táncszínházi eszközökkel ismertetik meg a gyerekeket. A szakember úgy vélte, mindez fontos szerepet játszik abban, hogy a 14–20 év közötti fiatalokat meg tudják szólítani.

Ertl Péter igazgatóként fontosnak tartja, hogy figyelmet fordítsanak a fiatal alkotók támogatására. A tehetségeket táncprogrammal támogatják és bemutatkozási alkalmat biztosítanak számukra. Emellett természetesen a már befutott alkotóknak is folyamatosan lehetőséget nyújtanak a további kibontakozáshoz.

A táncművészi pályára készülő fiatalok támogatásával kapcsolatban megjegyezte, fontosnak tartja, hogy a Táncművészeti Egyetem végzős hallgatói is bemutatkozhassanak egy-egy előadáson, illetve arra is volt már példa, hogy a Színművészeti Egyetem végzős hallgatóinak biztosítottak lehetőséget.

Az igazgató beszélt arról is, hogy a következő évadtól tervezik a bérletek újraindítását. Terveik között szerepel gyerekbérlet, óvodásoknak szóló, beavató bérlet és balett, illetve néptánc tematikájú bérlet kibocsátása is.

A 2019/20-as színházi évadot Bozsik Yvette Nyaralás című előadásával indítják. A már megszokott módon, elsősorban a magyar társulatoknak szeretnének lehetőséget biztosítani, de a Budapest Táncfesztiválra várhatóan külföldi együtteseket is meghívnak majd.

Névjegy

Ertl Péter 2006-ban művészeti menedzserként és igazgatóhelyettesként került a társulathoz, 2013 óta látja el az igazgatói posztot. Táncos karrierjét az Állami Balettintézetben kezdte, néptánctagozaton. 1987-ben került a Honvéd Táncszínházba, közel húszéves professzionális előadóművészi pálya áll mögötte.

Borítókép: Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház vezetője