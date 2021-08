Erős felhozatallal indul a 10 NAP STRAND Fesztivál második öt napja

“Kisebb, hosszabb, családiasabb…” Zamárdi helyett Balatovilágoson, 5 helyett 10 napon át várja a közönséget a STRAND Fesztivál, a MOL Nagyon Balaton rangos programja. Az első öt nap nemcsak nagyon jó hangulatban, de a vártnál is nagyobb sikerrel zárult. A szezon meghosszabbításának szándékával augusztus utolsó hetére szervezett második öt napon többek között Ákos, a Punnany Massif, a Wellhello a Vad Fruttik, a nemzetközi kínálatból pedig Martin Solveig és a Nouvelle Vague lép fel, közel 100 program között.

A STRANDot szervező VOLT Produkció több, jótékony akciója ezen a héten egy újabbal bővül: több száz ápolót, orvost és dolgozót hívtak meg Balaton közeli kórházakból.

A 10 NAP STRAND Fesztivál második öt napja erős zenei felhozatal mellett igazi különleges koncerttel is kezdődik, hiszen csak a 10 Nap Strand fesztiválon lesz látható az idei egyetlen Anti Fitness Club koncert. A zenekar 2015-ben oszlott fel, azóta egyetlen alkalommal álltak színpadra, fesztiválszínpadon pedig utoljára 6 éve. Mivel egy régóta nem létező zenekart támaszt fel egyetlen estére a fesztivál, igazi kuriózumértéke van a koncertnek.

A 10 napos fesztivál első felében két nap is telt házas közönség előtt válthatták egymást az előadók.

“A 10 NAP STRAND Fesztivál első fele a vártnál jobban sikerült. Az idei év mindenki számára tele van nehézségekkel, de fontosnak tartottuk, hogy a közönség 2021-ben végre találkozhasson a kedvenc előadóival. Az első öt napból kettő telt házat hozott, amely még úgy is nagy eredmény, hogy idén a megszokottnál jóval kisebb, családiasabb STRAND Fesztivállal készültünk.

Bízunk a következő hét sikerében is. A második öt nap szerdán indul olyan nevekkel, mint Ákos, a Wellhello, Rúzsa Magdi, vagy éppen a Punnany Massif és ByeAlex. A nemzetközi nevek közül Martin Solveig és az ugyancsak francia Nouvelle Vague lesz a vendégünk. Ez az időszak nehezített pálya mindenki számára, hiszen több fesztivált is erre a hétre szerveznek szerte az országban, abban azonban bízunk, hogy a régió forgalmát erősítheti egy ilyen program augusztus végén.” – mondta el Fülöp Zoltán, a VOLT Produkció vezetője.

A szervezők a Balaton környéki kórházak dolgozóinak, ápolóinak, orvosainak is szeretnének lehetősége adni a kikapcsolódásra, fesztiválozásra, így több száz kórházi dolgozót hívtak meg a STRAND második felére.

Segít a STRAND

Több jótékony célú akció is kötődik idén a STRAND Fesztiválhoz. Az Együtt az Autistákért Alapítvány kék szívével fotózkodók posztjai után 1000 Ft-tal támogatja a MOL a szervezetet. Idén újra segítik a nehézsorsú családok iskolakezdését is. A helyszínen 1000 db Balaton-festményt készíthet a közönség, a Telekom pedig minden elkészült mű után 1000 Ft-ot ad az Ökumenikus Segélyszervezetnek e célra.

“Mindkét akció igen jól áll, rengeteg “kék szív” poszt született és a mai napig már majdnem elkészült az 1000 db Balaton-alkotás.

A STRAND második öt napja arra az időszakra esik, amikor már jellemzően kevesebben nyaralnak a Balatonon, éppen ezért azt reméljük, a Balaton környéki kórházak dolgozóinak, ápolóinak, orvosainak lesz lehetőségük arra, hogy kikapcsolódjanak, fesztiválozzanak kicsit. Éppen ezért

több száz kórházi dolgozót hívtunk meg a STRAND második felére”

– mondta el Lobenwein Norbert, főszervező

STRAND Kávéház

Naponta érkeztek vendégek, előadók a STRAND Kávéházba, akik -. ahogyan egy jó kávéházhoz illik – különféle témákról beszélgettek a fesztivál és az Index házigazdáival, akik podcastot készítenek a közönségtalálkozókkal egybekötött beszélgetések során.

Sok-sok zenekar és zenész mellett többek között ott volt Arató András, közösségi médiában ismertté vált nevén Hide the Pain Harold, aki kalandos életét és különleges történeteit osztotta meg a közönséggel. Dr. Zacher Gábor a járványról, oltásról, függőségekről beszélt, illetve megosztotta a történetét a Pamkutya vloggerduó, a Bánki Beni slammer-költő, a TRIO! Podcast három alapítója és Turai Barna, a Síkidegvagyok létrehozója is.

A második öt napon is izgalmas beszélgetések várják a közönséget, hiszen a művészeteknek is teret ad a hely: Török Ferenc filmrendezővel a Szezon című filmjének kulisszatitkairól, Weiler Péter kortárs művésszel, és Rieder Gábor művészettörténész-kurátorral olyan aktuális témákat boncolgatnak, mint az NFT-k, vagy a műtárgypiacok, Demeter Szilárddal, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával pedig a könnyűzene hazai jelenéről és jövőjéről lesz szó. A beszélgetések között Kiss Balázs bűvész és vendége is ott lesz, akik látványos és meghökkentő pillanatokkal várják a közönséget.

Galéria

A közönség alkotásai mellett kortárs képzőművészek is jelen lesznek a STRAND programjában. Az év elején indult Lobenwein Galéria első akciójában a 2020-as évet mutatták be saját ecseteikkel művészek. Ezúttal a Galéria hat, fiatal hölgyet kért fel, hogy Nagyon Balaton címmel mutassák be a saját élményeiket, érzéseiket a tó kapcsán. Az elkészült műveket először itt láthatja a közönség, az alkotók, Bereczki Kata, Bondor Csilla, Gaál Kata, Kránicz Dorottya, Kövecses Anna, és Osgyányi Sára pedig a helyszínen is jelen lesznek és a közönség bevonásával alkotnak majd.