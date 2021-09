Balatonvilágoson rendezik meg a Balaton Ünnepét

Az esemény célja, hogy évente egyszer ünnepi program keretében találkozzanak egymással mindazok, akik sokat tesznek a tóért.

Hagyományteremtő szándékkal, először rendezik meg a Balaton Ünnepét Balatonvilágoson, a Club Aliga területén szeptember 17-én.

Az esemény célja, hogy évente egyszer ünnepi program keretében találkozzanak egymással mindazok, akik sokat tesznek a Balatonért: a vendéglátók, a szolgáltatók, a szervezők, a művészek és a közönség.

A fesztiválos hangulatú programban fél-egyórás koncerteket adnak azok a zenekarok, amelyeket az elmúlt évek-évtizedek során megihletett a Balaton. Érkezik a KFT, a Kelemen Kabátban, a Hősök, a Valmar, a Best of Balaton-kurátor Marsalkó Dávid csapata, a Halott Pénz pedig a balatoni szezon utolsó koncertjét adja.

Az esemény a www.molnagyonbalaton.hu linken élőben is követhető lesz – közölték pénteken a szervezők.

A közlemény szerint a Balaton Ünnepén mostantól minden évben életműdíjat adnak át annak, aki a tizenegy tagú kuratórium döntése szerint évtizedek óta jelentős szerepet tölt be a Balaton turisztikai életében. Idén az életműdíjat Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök étterem tulajdonosa kapja.

„A Balaton Régióban ma már egyre több a nívós étterem, többféle kategóriában. Az azonban nem kérdés, hogy a legnagyobb múltú, három évtizede működő Kistücsök étterem minden évszakban megbízható és állandó színvonalat képvisel. Olyan minőséget és a legnemesebb értelemben vett vendéglátást, amely csak a legjobbakra jellemző.

A Kistücsök nemcsak országszerte, de bárhol a világban megállná a helyét. Családi vállalkozás ez, amelyben a tulajdonos szerepe rendkívül fontos. A kuratórium egyhangú döntése volt, hogy 2021-ben első alkalommal Csapody Balázs kapja a Best of Balaton Életműdíját” – idézi a közlemény Lobenwein Norbertet, a fesztivál alapítóját.

A Balaton Ünnepén adják át a Balaton Dalának járó díjat is. Az elmúlt évtizedekben ugyanis balatoni ihletésű dalok egész sora született, ezek közül a fesztivál szervezői több tucat dalt gyűjtöttek össze, amelyekre egy hónapon át szavazhatott a közönség.

Mint a szervezők hangsúlyozzák, a Balaton Ünnepe a szándékuk szerint minden elemében a Balaton legjobbjait mutatja be; igaz ez nemcsak a meghívottakra, de a vendéglátók körére is.

„A Balatoni Kör szervezésében azok a balatoni borászatok jelennek meg a helyszínen, amelyek a Best of Balaton 2021-es listáján is szerepelnek. A közönség és a meghívottak több helyen találkozhatnak azokkal a vendéglátókkal, akik ugyancsak a Best of Balaton idei kiválasztottjai.

Saját ételekkel és standdal érkezik a Kistücsök étterem, bográccsal várja a vendégeket a zamárdi Rozmaring vendéglő, jelen lesz mások mellett a balatonkenesei G&D kézműves cukrászat és pékség, a Pörc, a BL Delikát, a Móni Süti és a Rusty Coffee” – közölte Fülöp Zoltán, a VOLT Produkció vezetője.

A MOL Nagyon Balaton csapata 2021-ben indította útjára a Best of Balaton sorozatot. A produkció lényege, hogy egy tizenegy tagú kurátori csapat állítja össze minden évben azt a listát, amelyen olyan vendéglők, teraszok, kilátók, személyek és balatoni ügyek szerepelnek, amelyekért és akiért érdemes ellátogatni a Balatonra.

A Best of Balaton deklaráltan egy személyes lista, a kurátori csapatban az alapító páros mellett kilenc híresség vállalt szerepet: Gianni Annoni, Gyurta Dániel, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Ördög Nóra, Sebestyén Balázs, Till Attila, Trokán Nóra és Vecsey H. Miklós.

A Best of Balaton idei ötven résztvevőjéről ötven riportfilm készült, melyek a www.bestofbalaton.hu oldalon és az Index.hu-n láthatók.