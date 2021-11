Az MCC támogatásával folytatódik a Highlights of Hungary sikertörténete

Az immáron 25 éve működő MCC egyik alapküldetése a tehetségek felkarolása és pályára állítása.

A Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézményeként működő Mathias Corvinus Collegium (MCC) csatlakozásával a jövőben új lendületet kap a Highlights of Hungary kezdeményezés. Az MCC résztulajdonosként Fiatal Tehetség Különdíjat is alapít, a kiválasztott fiatal a jövő februári díjátadó gálán veheti majd át elismerését.

Az immáron 25 éve működő MCC egyik alapküldetése a tehetségek felkarolása és pályára állítása. Ezért is érezte fontosnak a tehetséggondozó intézmény, hogy csatlakozzon a Highlights of Hungary-hoz, amely évente, kategóriák nélkül díjazza a legkiválóbb magyar kreatív teljesítményeket. A nonprofit kezdeményezés nagykövetei két díjra jelölnek kárpát-medencei kiválóságokat, az egyik a nagyköveti díj, a másik a közönségdíj, ezek mellé érkezik most meg az MCC különdíja.

A non-profit kezdeményezés 2013 óta gyűjti össze az adott év leginspirálóbb magyar teljesítményeit, széles körben terjeszti jó hírüket és díjazza a legjobbakat.

A hagyományaikhoz híven idén is egy tíz főből álló nagyköveti csapat segít az aktuális jelöltlista összeállításában. Közöttük van Bagossy Norbert Fonogram-díjas zenész, énekes, Nagy Viktor világ- és Európa-bajnok magyar válogatott vízilabdázó és Mádai Vivien televíziós műsorkészítő.

A kiemelkedő teljesítmény más fiatalokat is inspirálhat

Egy-egy kiemelkedő teljesítmény bemutatása más fiatalokat is inspirálhat, ezért kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy részt vegyünk a Highlights of Hungaryben egy saját különdíj alapításával is. Ráadásul ezzel az MCC közössége, vagyis egy kiválóságra különösen nyitott közeg adhat visszajelzést. A Fiatal Tehetség Díj alapítása mellett más területeken is segítjük a kezdeményezést, így például közös rendezvényeken népszerűsítjük a jobb teljesítményre ösztönző programot. Ezáltal az MCC közössége is jobban megismerheti a Highlights of Hungary nagyköveteit és eddigi díjazottjait – fogalmazott Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója.

Az év legkiválóbb 50 magyar teljesítménye határon innen és túl csupa jó hír, amely által megismerhetjük napjaink hőseit, akik mind a hazaszeretet és a lokálpatriótizmus jegyében érték el sikereiket.

A mi feladatunk, hogy megismertessük és megünnepeljük őket, erősítve ezzel az elismerés kultúráját. Ezért fontos számunkra, hogy az MCC személyében mögénk állt egy olyan komoly intézmény, amely szintén a jövő nemzedékért dolgozik – tette hozzá Oláh Zsanett, a Highlights of Hungary ügyvezető igazgatója.

A 25 éves Mathias Corvinus Collegium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely a következő években Kárpát-medence szerte

35 magyarlakta településen lesz elérhető. Céljuk az, hogy 10 ezer diák képzését vállalják különböző programjainkban.