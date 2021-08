Az Eucharisztikus Kongresszus alkalmából hallható Szarka Tamás Missa Missio című miséje

A Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából két alkalommal is bemutatásra kerül Szarka Tamás a Missa Missio című miséje. Szarka Tamás Kossuth-díjas zenész és zeneszerző megkomponálta Missa Missio című miséjét. A szerző a zenéjén keresztül a katolikus hit erejével szeretné növelni a magyar emberek, családok értékrendjét és a darab bemutatásával hozzájárulni a katolikus keresztény kultúra népszerűsítéséhez.

Szarka Tamás és zenekara előadásában 2021. szeptember 5-én 18 órai kezdettel Prágában a kisoldali (Malá strana) Szent Miklós templomban lesz látható és hallható a Missa Missio mise. Az est vendége Miklósa Erika, világhírű koloratúrszoprán énekesnő. A Prágai Magyar Kulturális Intézet által szervezett rendezvény védnöke Dominik Duka O.P., a Prágai főegyházmegye érseke, bíboros.

Az Ars Sacra Alapítvány szervezésében 2021. szeptember 7-én, 19 órai kezdettel az Esztergomi Bazilika ad otthont a grandiózus szakrális zenei darabnak. A koncert fővédnöke Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese.

Ízelőtő a darabból:

Ma a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon, ezért a mise bemutatásának a célja az is, hogy erre a tényre felhívjuk az emberek figyelmét.

Egy hallgatói vélemény:

„Hát ez annyira gyönyörűséges, hogy időnként még a szívem is elszorult, szó szerint! És egészen elképesztő, hogy egyszerre nagyszabású és bensőséges, gazdag és puritán, többrétegű és ”slágeres„… Hogy mindenki tudja majd együtt énekelni! Szinte hiányérzetem támadt, hogy miért is nem tudok hívő lenni, hogy ne csak esztétikai élményként tudjam átélni, hanem spirituálisan is – miközben átéltem spirituálisan is, annyira átélhető. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon csodálatos, felemelő – ez most tényleg egy nagy alkotói mű lett! Köszönöm szépen! És ott akarok lenni mindenhol, ahol megszólal!” M.G., rendező