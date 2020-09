Átadták a Junior Prima-díj sajtó kategóriájának elismeréseit

A harminc évnél fiatalabb tehetségeket elismerő kitüntetés díjátadóján idén – a járványügyi helyzet miatt – a létszám limitálásával csak a zsűri és a díjazottak vettek részt.

A KAVOSZ Zrt. csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: 2020-ban már hetedik alkalommal kérte fel a Széchenyi Kártya Programot irányító KAVOSZ Zrt. a meghatározó szakmai szervezeteket, médiavállalatokat, szerkesztőségeket és médiaszemélyiségeket, hogy jelöljék a díjra az általuk kiemelkedően tehetségesnek tartott, magyar sajtóban dolgozó fiatalokat.

Az érvényes jelölések közül a szakmai zsűri a hat legkiválóbbat választotta ki. Az idei díjazottak: Bánáti Anna (Forbes), Gazsó Orsolya (független), Haraszti Nikolett (Duna Tv), Oláh Dániel (Mandiner), Pásztor Roxána (portfolio.hu), Török Réka (ATV). A díjazottak nettó 2 millió forint pénzjutalomban részesülnek.

Kiemelték: „a Prima Primissima küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé egy olyan, hatalomtól és politikától független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében”. A díjat Demján Sándor alapította 2003-ban és „azóta is kifogyhatatlan a magyar nép kultúrában, tudományban kiemelkedőt alkotó rétege. Ők azok, akik példát állítanak elénk szakmai és emberi szempontból is”.

2007-ben döntöttek arról, hogy a fiatalok között is jutalmazni kívánják a legkiemelkedőbbeket. A Széchenyi Kártya Programot irányító KAVOSZ Zrt. kezdetek óta a Prima Primissima Díj egyik támogatója volt, de 2014-től önálló szerepet is felvállal a tehetségek támogatásában, mert társalapítóként a Junior Prima-díj sajtó kategóriájának gondozója lett. A díj – mint fogalmaztak – „komoly ösztönzést szeretne adni az ifjú tehetségek kibontakozásához: egy erős visszajelzést arról, hogy érdemes dolgozni, jól teljesíteni, mert ahol eredmény van, oda az elismerés is megérkezik”.

Idén a KAVOSZ által felkért zsűri tagjai: Balogh Gabriella, a Net Média Zrt. résztulajdonosa; Holló Márta, az ATV műsorvezetője; Gundel Takács Gábor műsorvezető; Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója; Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke; Perlusz László, a VOSZ főtitkára; Szabó László, a Mediaworks elnök vezérigazgatója; Tallai Gábor, a Fiatal Írók Szövetségének alapító tagja és Vaszily Miklós, a TV2 elnöke voltak – olvasható a KAVOSZ közleményében.