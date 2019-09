A világ elitkiadói között a Fonó

A világ hetedik legjobb világzenei kiadójává választotta a Womex.

A napokban tette közzé a WOMEX (World Music Expo), mint a nemzetközi világzenei piac legmeghatározóbb fóruma az idei legjobb 25 kiadót tartalmazó Top Label listát – írja a Mandiner. A Fonó a 7. helyen került fel a világ 25 legjobbja közé,

egyedüliként képviselve a hazai és egyben a teljes kelet-közé-európai lemezpiacot is.

Más kiadó ebből a régióból nem került föl a listára. Az első helyen a német Glitterbeat, a másodikon az angol ARC Music, a harmadik helyen pedig a francia Buda Musique szerepel.

A WOMEX Top Label lista a havi toplistás eredmények figyelembevételével születik, összeállításánál két nemzetközi világzenei toplista, a World Music Charts Europe és a Transglobal World Music Charts eredményeit összesítik. Az eredmény tehát mintegy száz világzenei rádiós szakember véleményét tükrözi.

Az a kiadó kerülhet tehát a legjobbak közé, akinek több lemezét ismerték el a toplistákon abban az évben.

A Fonó idén több ízben is dobogós lemezeket adott ki, júliusban és augusztusban a kiadó által gondozott Boban Markovic Mrak című album két hónapon át vezette a WMCE listáját, valamint Lajkó Félix és a Volosi lemeze is rendre az élvonalban végzett, ahogyan előkelő helyre került a Parno Graszt, a Cimbalom Brothers, a Babra, továbbá Vaszi Levente és Vrencsán Anita gyimesi albuma, ahogyan elismerték a szászcsávási népzenei sorozatot is a toplisták zsűritagjai.

A jelenlegi Top Label lista a 2018 szeptembere és a 2019 szeptembere közötti időszakot veszi figyelembe.