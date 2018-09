A Vásárhelyi Forgatag közösségi élménnyé formálja a magyar kultúrát

A szervezők hatodik alkalommal vállalkoztak arra, hogy a magyar kultúra népszerűsítésével és megismertetésével erősítik az anyaország és az erdélyi magyarok kapcsolatát.

A Vásárhelyi Forgatag szervezői a magyar kultúra népszerűsítésével és megismertetésével erősítik az anyaország és az erdélyi magyarok kapcsolatát, ugyanakkor közösségi élménnyé formálják a magyar kultúránkat – jelentette ki csütörtökön Latorcai János, a Magyar Országgyűlés alelnöke, aki a Vásárhelyi Forgatag vendégeként a Magyar Állami Népi Együttes előadásán vett részt- írja a Maszol.

Az augusztus 27. és szeptember 2. között zajló Vásárhelyi Forgatag egyik kiemelt programpontja volt a Magyar Állami Népi Együttes fellépése. Az együttes a Hagyományok Házával kötött együttműködésnek köszönhetően a Magyar rapszódia előadását mutatta be a zsúfolásig telt Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban.

A produkció előtt Portik Vilmos főszervező elmondta, bár a hatodik rendezvényt szervezik, most is izgalommal tekintenek a szervezés minden momentuma elé, amelynek célja, hogy a Vásárhelyi Forgatag valódi ünnepe legyen a marosvásárhelyieknek. A főszervező Márai Sándor szavait idézte, aki szerint „az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. (…) Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme”. „Én ízig-vérig marosvásárhelyi vagyok, de gyermekkoromat falun töltöttem a nagyszüleimnél, ahol a legnagyobb ünnep mindig a búcsú volt számomra. Szentmise, körhinta, búcsúfia, futballmérkőzés, egymásra mosolygás, udvarlás, tánc, ének, öröm. Szóval ünnep. Valahol ez motivál abban is, hogy ezt a hetet megszervezzük, s valahol most is azt az ünnepi lelkületet, azt a gyermeki örömöt keresem a Vásárhelyi Forgatagban, amit akkor tapasztaltam” – fogalmazott a főszervező.

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke emlékeztetett, hogy hat évvel ezelőtt azzal a céllal indult útjára a Vásárhelyi Forgatag, hogy a magyar kultúrát, a Maros megyei magyar közösség értékeit népszerűsítse. „Az első évben sokan próbáltak akadályokat gördíteni a szervezők elé, de a Forgatag megálmodói ettől nem hátráltak meg. Évről évre sikerült gyarapítaniuk ezt a fesztivált, így az idei 6. Vásárhelyi Forgatagról bátran merem állítani, hogy az erdélyi magyarság egyik legnagyobb és legszínvonalasabb rendezvénye. De ez a rendezvény arra is jó, hogy emlékeztessen arra, hogy miénk is itt a tér! Nemcsak jogunk, de kötelességünk belakni Bernády városát. Ragaszkodnunk kell kultúránkhoz, különleges népművészetünkhöz, hagyományainkhoz, hiszen ez az, ami megkülönböztet másoktól” – mondta többek közt a megyei tanácselnök, emlékeztetve, hogy Kallós Zoltán, aki az egész életét arra áldozta, hogy összegyűjtse a magyar népi kultúra értékeit, egyszer azt mondta, addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk.

Latorcai János, a Magyar Országgyűlés alelnöke beszédében azt hangsúlyozta, hogy az erdélyiek nem csupán megőrizték a korábbi hagyományokat, de kulturális értelemben teljesen új színnel, zamattal teljesítették azt ki. „Egy erős híd és elkötelezettség, az a bátor kifejezésmód, amely jellemzi Erdélyt, az erdélyi gondolkodásmódot, az erdélyiek művészetét, az biztosítja ma is azt, hogy Trianon után száz évvel Erdélyben magyar szót lehet hallani. Van, mire büszkének lenni itt múltunkból és jelenünkből egyaránt” – fogalmazott az alelnök.

Latorcai János kiemelte, a Vásárhelyi Forgatag szervezői immár hatodik alkalommal vállalkoztak arra, hogy a magyar kultúra népszerűsítésével és megismertetésével erősítik az anyaország és az itteni magyarok kapcsolatát, ugyanakkor közösségi élménnyé formálják a magyar kultúránkat. „Az elmúlt évek munkája révén a fesztivál valóságos és nemes értelemben is forgataggá vált, ahol a művészetek szinte minden ága, a gasztronómiától a tudományos ismeretterjesztésen keresztül minden érdeklődő számára fellelhető” – fogalmazott a Magyar Országgyűlés alelnöke, aki a Vásárhelyi Forgatag fővédnöke, Kövér László házelnök nevében is megköszönte a szervezők nagyszerű, sokoldalú és fáradságos munkáját, a marosvásárhelyiek kitüntető figyelmét, amely hozzájárult ahhoz, hogy a Vásárhelyi Forgatag Erdély egyik legkiemelkedőbb kulturális seregszemléjévé vált.

