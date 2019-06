A magyar pavilon kapta a legjobb kiállítás díját Prágában

A magyar alkotás a színházi látványtervezők négyévenkénti nemzetközi seregszemléjén az Országok és régiók elnevezésű szekcióban nyert.

A nemzetközi látványtervezői világkiállításon a Végtelen dűne című magyar pavilon elnyerte a legjobb kiállításért járó díjat az Országok és régiók szekcióban (Best Exhibition of Countries and Regions) – közölte a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet.

Mint írják, a díjazott installáció Balázs Juli, Kálmán Eszter és Nagy Fruzsina díszlet- és jelmeztervezők, Juhász András videoművész és Keresztes Gábor hangtervező munkája.



A magyar részvétel szervezője és főkurátora a PIM – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a kiállítás az Emmi és az NKA támogatásával valósulhatott meg.

Az ismert színházi tervezőkből álló csapat a PIM – OSZMI nyílt pályázatára jelentkezve kapott felkérést a prágai kiállítás létrehozására.

Az alkotás egy videóra és LED-falra alapuló komplex építmény, amely míg kívül visszatükrözve mutatja környezetét, elmosva a térbeli határokat, addig belül homokdűnéket megsokszorozva végtelen sivatag benyomását kelti.

Az alkotók értelmezése szerint „míg az installáció tágas nyitott alsó terével és csupa tükör felületével kívülről kellemesen hívogató, addig a belsejében teljesen el vagyunk zárva a külvilágtól. Akár a fejét a homokba dugó strucc, aki tudomást sem vesz arról, hogy mi zajlik a valóságban” – írják.

A Prágai Quadriennálé fődíját, az Arany Triga Díjat az Észak-Macedón Köztársaság Ez az épület valóban beszél című installációja nyerte el. Az Országok és régiók szekció legjobb kiállítása díjában részesültek a magyar kiállítás mellett Franciaország Mikrokoszmosz és Katalónia Leendő akciók (Katalónia 2004-2018) című installációi. A Quadriennálé díjazottainak teljes listája elérhető az esemény honlapján.

A 79 ország 800 művészének alkotását felvonultató világkiállítás június 16-ig látogatható. A díjnyertes installáció mellett Magyarország a Diákszekcióban és a Fragmentumok kiállításon is képviselteti magát.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karának együttműködésében valósult meg a Mi van a felhőben? című installáció. A közös munkába Molnár Zsuzsa és Zeke Edit kurátorok a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemről és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről is bevontak hallgatókat.

A színházi emlékezet témája köré szervezett Fragmentumok szekcióban Nagy Fruzsina Andrássy úti villa elnevezésű jelmeze szerepel Nagy Fruzsina és Juhász András installációjában. A tervező alkotása 2009 óta a PIM – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet gyűjteményének része.