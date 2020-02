A cirkusz és a tánc új műfaját mutatja be a Recirquel (videó)

Hamarosan láthatja a közönség a My Land és a Non Solus című darabokat.

Három országot átívelő turnéja után két népszerű ‘cirque danse’ produkciójával tér vissza a Müpába a Recirquel. Február 4-5-én az Edinburgh Fringe Fesztivál legjobb produkciójának értékelt My Land, míg február 6-án a tavaly New Yorkban is óriási sikerrel debütáló Non Solus lesz látható a Fesztivál Színházban – írja az Origo.

A Recirquel Társulat egyik fele az elmúlt hónapokban a Müpa Sátorban a Kristály című előadás téli csodavilágát mutatta be a gyerekeknek, addig a többi művész pedig a müncheni Tollwood Winterfestivalon adta elő az itthon is nagy népszerűségnek örvendő Párizs Éjjel című produkciót.

A társulat az új évben sem pihen: a Párizs Éjjel már január első napjaiban visszatért a Müpába, majd január 13-án a Recirquel elindult idei első nagyszabású külföldi turnéjára, melynek keretében 3 ország 12 városában, összesen 20 alkalommal lépnek fel.

Februárban és márciusban visszatér a Fesztivál Színházba a Vági Bence által létrehozott új előadó-művészeti műfaj, a ‘cirque danse’ két alapműve, a My Land és a Non Solus.

Mivel magam is a tánc világából jövök, szinte természetes, hogy a táncművészet kezdetek óta, és egyre hangsúlyosabban van jelen a Recirquel újcirkusz produkcióban is. Mára pedig a cirkuszművészet és a kortárs tánc együttélése egy új előadó-művészeti műfajjá nőtte ki magát, amit cirque danse-nak nevezünk. A Non Solus volt ennek az új műfajnak az első, korai gyermeke, a My Land pedig már az igazán kiforrott megjelenítése

– mondta Vági Bence, a Recirquel Társulat alapító-művészeti vezetője.

A 2018-ban a világ legnagyobb előadó-művészeti seregszemléjén, az Edinburgh Fringe Fesztiválon debütált, majd Magyarországon először a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében bemutatott

My Land az emberiség gyökereit, az ember és az anyaföld közötti örök kapcsolatot állítja fókuszba egy illúziókkal teli térben.

Ez a Recirquel első olyan darabja, amelyben kizárólag külföldi vendégművészek szerepelnek: hét, a maga zsánerszámában nemzetközileg is kimagasló ukrán artista személyes élettörténete ihlette a produkciót, ami külföldön és itthon is mindig óriási sikert arat.

Szintén a régió legjelentősebb kortárs művészeti fesztiválján, a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon mutatkozott be 2015-ben a Non Solus, amely a tavalyi évben az előadó-művészet New York-i fellegvárába, a Brooklyn Academy of Music (BAM) összművészeti központba kapott meghívást.

A formabontó előadás két ember egymásra találásának története, akik útjukon az emberi létezés alapvető mérföldkövei, a születés és az elmúlás között bejárják a képzelet világainak legbenső mélységeit.

A dramaturgiai váltásokat a vizuális síkon túl zenei kontrasztok erősítik, Bach és Rachmaninov művei elektronikus zenével és kortárs orgonajátékkal összefonódva teszik teljessé a misztikumot.

A My Land legközelebb február 4-5-én, illetve március 18-19-én, 9:00 — 20:15, 21:00 – 22:15 között lesz látható a Fesztivál Színházban, a Non Solus február 6-án és március 20-án lesz látható 19:00 — 20:15 és 21:00 – 22:15 között, szintén a Fesztivál Színházban. További infók itt.