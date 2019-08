A Bauhaus magyar mestereiről rendeztek kiállítást Berlinben

A Bauhaus magyar mestereinek munkásságát a színházművészeten keresztül bemutató kiállítást rendeztek a berlini magyar kulturális intézetben a Németországból indult összművészeti irányzat alapításának századik évfordulója alkalmából.

A színház révén a Bauhaus egyetemességre irányuló törekvését és az irányzat magyar képviselőinek eredetiségét és kreativitását is be lehet mutatni – emelte ki a német főváros magyar kulturális intézetének (Collegium Hungaricum Berlinben – CHB) pénteki közleménye. Magyar alkotók nemcsak a Bauhaus kísérleti színpadi produkcióiban vállaltak szerepet alkotásaikkal, hanem merész, gyakran utópisztikus színház-építészeti terveikkel is – tették hozzá.

Ezek közül kiemelkedő a Weininger Andor Gömbszínház-terve, egy „méreteiben is monumentális vízió”, amelynek pontos makettje a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával rendezett vándorkiállításon látható először külföldön.

A CHB – neo-bauhaus stílusú – belvárosi épületében szeptember 6-ig tartó kiállításon makettek mellett fotómásolatokat, reprodukciókat, animációs és dokumentumfilmeket is bemutatnak, amelyek segítségével a látogató számára egyértelművé válik, hogy „lépten-nyomon tetten érhető a magyarok Bauhausra gyakorolt sokoldalú befolyása, legyen szó építészettől (Breuer Marcell, Forbát Alfréd, Molnár Farkas, Sebők István), bútor- és tárgytervezésről, szőnyegszövésről (Breuer Marcell, Pap Gyula, Berger Otti) vagy épp reklámgrafikáról, tipográfiáról, esetleg könyvtervezésről (Moholy-Nagy László, Molnár Farkas és mások).

A vándorkiállítás kurátora Várkonyi György művészettörténész, látványtervezője pedig Czakó Zsolt grafikusművész, a 2010-ben Pécsett és Berlinben megrendezett Magyarok a Bauhausban/Die Ungarn am Bauhaus című kiállítás alkotói.