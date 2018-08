Egy nótát fújnak, méghozzá gyönyörűen: itt a Kórusünnep

A pünkösdi hétvégén hazai és külföldi kórusok koncertjei, éjféli kóruskarnevál, szuperprodukciók és családi programok is várják a harmóniák rajongóit.

Május 18-21. között minden az éneklés szeretetéről és az együtt-éneklés öröméről szól majd. Hogy a dal mindenkiben ott van, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Budapesti Nemzetközi Kórusünnepen 12 ország 31 kórusa, több mint ezer közreműködő áll színpadra a három helyszínen: a Müpában, a Budapest Music Centerben és a Budapest Kongresszusi Központban.

Aki gondolt már valaha arra, milyen érzés lehet sok száz emberrel együtt énekelni, most kipróbálhatja magát kórusénekesként is. A Müpa minden zugában kórusének hallatszik majd, a szabad kóruskoncertek keretén belül 15-20 perces műsorral készülnek a fellépők. Az éjszakai program igazi karneváli hangulattal kecsegtet – írják a szervezők közleményükben.

A gyermek és ifjúsági karok, illetve a kamarakórusok a Budapest Music Centerben mutatkoznak be, ahogy a gospel rajongóit is a BMC várja.

Május 19-én, szombaton a rendezvény egyik csúcspontján, a „Magic of Acapella” című koncerten a kóruséneklés, az a capella és a jazz-vocal nagyágyúi állnak színpadra: a The Real Group mellett a magyar Jazzation és a német Sjaella énekegyüttes is fellép. Aki látni szeretné, hogyan válhatnak felejthetetlenné a harmóniákba összeálló, mégis egyedi emberi hangok, az semmiképp se hagyja ki ezt a hangversenyt.

A rendezvénysorozat másik kiemelt eseménye Händel Messiás című oratóriumának egy itthon még ismeretlen feldolgozása, ezt május 20-án és 21-én mutatják be a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében.

