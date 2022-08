Hajrájába fordult a Skicc alkotóközösség idei nyári művészeti tábora, amelynek helyszíne – a szervezők megfogalmazása szerint – a „titkos űrbázis”. Az összesen tizenkét naposra tervezett műhely második hétvégéjén is egymást váltották a barátként érkező alkotók:

– Van, aki hosszabb időre érkezik, mások egy-egy napra csatlakoznak hozzánk. Most már látható, hogy körülbelül 25-30 friss alkotással zárjuk majd az idei seregszemlénket. E munkákat mindenféleképpen minél előbb szeretnénk bemutatni a dunaújvárosi közönségnek, de a korábbi évekhez hasonlóan bízunk abban, hogy Dunaföldváron, Simontornyán és Budapesten is nyílik majd kollektív tárlat a 2022-es termés legjavából – mondta el lapunknak Pats Dániel, a tábor egyik főszervezője.

Szenográdi Szabina

Forrás: Zsedrovits Eniko"



Szenográdi Szabina képzőművész is visszajáró Skicc-táborozó.

– 2014-ben egy főiskolai tanárom ajánlott be, a Skicc-csapatához. Sajnos nem minden évben tudtam aktívan részt venni. Legutóbb a Nagyvenyimen helyet kapó táborban voltam. Ha tehetem, mindig örömmel jövök, hiszen olyan remek, támogató közösségben alkothatok, ahol minden feltétel adott az elmélyült munkához. Civilben rajzfilmes szakemberként dolgozom, így számomra a Skicc-táborok különleges feltöltődést és inspirációt jelentenek, hiszen úgymond itt csak saját megrendelésre alkotok – mondta el lapunknak a fiatal festőművész, aki két részletben összesen öt napot vendégeskedett a titkos űrbázison.

A Skicc közösségének idei alkotó tábora várhatóan e héten szerdáig üzemel majd.