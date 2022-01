Országszerte 63 fiatal pályázó és csapataik nyertek támogatást, köztük ifjú zenészek, táncosok, vizuális alkotók, előadóművészek, a matematika és a természettudományok mellett az informatika és a csillagászat fiatal művelői, kutatói – közölte a MOL Alapítvány szerdán az MTI-vel.

2021-ben 275 pályázat érkezett be a Tehetségtámogató Program művészet és tudomány kategóriáiban, a megpályázott összeg pedig több mint hatszorosa volt a rendelkezésre álló keretnek. A zsűri értékelése után a pályázatot kiíró MOL Alapítvány kuratóriuma döntött arról, kik kapjanak pályázati támogatást. A 10-18 éves korosztály legeredményesebb képviselői összesen 15 millió forint támogatásban részesültek, a 19-23 éves, korábban már alapítványi támogatást elnyert fiatalok a Klasszis kategóriában összesen ötmillió forintra pályázhattak.

A zsűri tagja volt Devich Márton, a Bartók Rádió csatornaigazgatója, Pázmány Karolina Ágnes vizuálisnevelés-tanár, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanszékvezető-helyettese és Pertis Szabolcs matematika-fizika szakos tanár, népzenész. A közlemény kiemelte: az elsődleges bírálati szempont a pályázók eddigi eredményessége és jelenlegi igényük indokoltsága volt. Legtöbben zeneművészeti területről nyújtottak be pályázatot, hiszen egy hangszer megvásárlása komoly befektetés egy átlagjövedelemmel rendelkező család számára. A fiatal tehetségek előfinanszírozásként kapják meg a támogatást.

A 18 év alatti kategóriában 53 fiatal és csapataik nyerték el a támogatást: művészet kategóriában ifjú zenészek, táncosok, vizuális alkotók és előadóművészek, a tudományos területen a matematika és a természettudományok mellett az informatika és a csillagászat fiatal művelői is sikerrel pályáztak.

Mint a közlemény kiemeli, a támogatást elnyerők közül a 16 éves Varga Nadin Geresdlakról számos zeneszerzőverseny nyertese, műveit már koncerttermekben is bemutatták. Az improvizációt fejlesztő Orff-módszert is alkalmazó Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola ütőszenekara a beilleszkedési nehézséggel küzdő fiatalok közösségformálására is komoly hangsúlyt fektet.

A MOL Tehetségtámogató program egyik legfiatalabb támogatottja a robotika területén jeleskedő 11 éves valkói Ferencz Csaba, aki az MVM Edison Junior versenyén automata pókhálóleszedő és poroló eszközével első díjat nyert.

A 18. életévüket már betöltött fiatalok között a Klasszis kategóriában tízen kaptak támogatást, közöttük Kovács Boldizsár ütőhangszeres, a New York-i Juilliard School első éves hallgatója vagy Balog Nella csellista, aki számos nemzetközi elismeréssel büszkélkedhet; őt egy mestervonó beszerzésében segíti a támogatás.

A MOL közhasznú alapítványán keresztül 2006 óta karolja fel a fiatal tehetségeket; eddig több mint háromezer művészeti vagy tudományos pályára készülő fiatal fejlődését segítette.

A támogatottak teljes listája a MOL Alapítvány honlapján érhető el.

Borítóképünk illusztráció. (Shutterstock)