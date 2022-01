Mint kedden bejelentették, 12 bélyegből álló kollekciót szentelnek az egyik leghosszabb ideje fennálló rockbandának.

Nyolc bélyeg az együttes koncertjeit idézi meg a világ minden tájáról a londoni Hyde Parktól (1969) a New Jersey-beli East Rutherfordig (2019). A maradék négy bélyeg egy bélyegblokkon szerepel: kettő együtt ábrázolja a bandát - az énekes Mick Jaggert, a gitáros Keith Richards-ot és Ronnie Woodot, valamint a tavaly elhunyt dobost, Charlie Watts-ot - kettőn pedig világkörüli turnéik poszterei jelennek meg.

David Gold, a királyi posta illetékes igazgatója kiemelte, hogy a rocktörténetben csupán néhány együttesnek sikerült ilyen gazdag és hosszú pályafutást megérnie. Hozzátette: a modern zenei élet több ikonikus, nagyhatású lemeze és élő koncertje fűződik a The Rolling Stones-hoz.

Az 1962-ben alapított zenekar becslések szerint több mint 240 millió lemezt adott el világszerte, számos díjjal ismerték el zenéjüket, köztük három Grammy-díjjal. Legismertebb felvételeik közé tartozik a Satisfaction, a Sympathy for the Devil és a Send It To Me.

A The Rolling Stones a negyedik rockzenekar, amely bélyeget kapott a királyi postától a Beatles, a Pink Floyd és a Queen után.

A 12 darabos bélyegkollekciót január 20-tól lehet megvenni.

Borítókép: A The Rolling Stones brit rockzenekar tagjai, Mick Jagger énekes, Charlie Watts dobos, Keith Richards gitáros és Ronnie Wood basszusgitáros (b-j) érkezik magángéppel a havannai José Marti nemzetközi repülőtérre 2016. március 24-én. Fotó: MTI/EPA/Alejandro Ernesto