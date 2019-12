Szokott újévi fogadalmat tenni?

Napjainkban egyre gyakrabban hallani olyan újévi ígéretet, hogy idén megfogadom, hogy nem fogadok meg semmit. Joggal merül fel bennünk a kérdés, hányszor fogadtuk és hányszor szegtük meg újra meg újra, az új év közeledtével tett fogadalmainkat.

A jövőre lefogyok, életmódot váltok, egészségesen élek, leteszem a cigit, és így tovább, ugye ismerős ígérethalmaz önnek is? Mi lenne, ha egyszerűen csak megpróbálnánk boldogok lenni, tartalmas, értékes időt együtt tölteni, élvezni az életet, és egészségesen, örömmel tölteni meg a hétköznapokat is?

Az újévi fogadalomtétel szokása a történészek szerint az ókorra nyúlik vissza. Már a régi babilóniaiak és rómaiak is gyakorolták, majd később a keresztények is átvették ezt a világi szokást, de majd minden vallásban megtalálhatjuk a nyomait így vagy úgy.

A pszichológus szerint ha megfogadunk valamit, tulajdonképpen egy célt állítunk magunk elé. A jó cél reálisan megvalósítható, amit érdemes leírni egy olyan helyre, ahol nap mint nap láthatjuk, jó megosztani másokkal, akik ebben támogatni tudnak, és ha kell, finoman noszogatni. A cél kitűzése sajátos rendszert és jelentést visz az életünkbe, amire nekünk embereknek kiemelt szükségünk van. Sajnos, mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy az újévi fogadalmak legtöbbször nem teljesülnek. Egy brit kutatás arra jutott, hogy a fogadalmak 88 százaléka végül nem teljesül. Az biztos, hogy a halogatás, és az elodázás az ehhez vezető egyenes út. Azonban ennek ellenkezőjéről is van tudomásom, mert ha eléggé erős a belső motiváció, vagy elég régen megérett a gondolat a szokás megváltoztatásával kapcsolatban, képesek vagyunk változni, betartani az ígéretünket.

Akkor most tegyünk újévi fogadalmat vagy ne tegyünk? Ha engem kérdeznek, akkor tegyünk, de ráérünk kicsit unalmasabb időszakban is, nem a buli kellős közepén. De az a fogadalom legyen valami konkrét dolog, amire már amúgy is többé-kevésbé készen állunk, és örüljünk a rész­eredményeknek is.