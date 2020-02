Sikeres gasztrovetélkedő lett a kulcsi kolbásztöltő

Hagyományőrző disznótoros és kolbásztöltő versenyt rendeztek február 15-én, szombat délután a kulcsi sportpályán. A másodízben megrendezett eseménnyel az volt a szervezők célja, hogy ápolják a vidék hagyományait és a méltán híres magyar kezek által készített házi kolbászt megismertessék a fiatalabb generációval is.

A gasztróvetélkedő egyik ötletadója és az idei megmérettetés főszervezője Darabos Gábor, a rendezvény társszervezője a Vidám Emberek Közössége volt, a támogató háttérbázist pedig a település önkormányzata biztosította.

A verseny déli 12 órakor kezdődött. Az időjárás szép napsütéssel kényeztette a versengő kedvű hagyományőrzőket. Ez alkalommal a feldolgozott sertés háromszázhuszonöt kilót nyomott, és – még egy szám a verseny ételfogyasztását jellemezve – idén tizenegy kiló lisztből sütöttek a vidám hölgyek fánkot a versenyre kilátogatóknak.

A szervezők mindenkit szeretettel invitáltak a tor alkalmával szokásos népi ételek megkóstolására, így kóstolhattunk orjalevest, sült hurkát, különleges húsos káposztát, erdélyi tokányt, fánkból többfélét: szalagosat és csörögét is. A jó hangulatot élőzenével, forralt borral és forró teával fokozzák a vendéglátók.

A kolbásztöltésben versengő csapatok eredményeit délután 16 órakor hirdette ki a szakértő zsűri. Grenyovszky Károly séf volt a zsűri elnöke, őt munkájában Kovács Péter séf, Farkas Lajos múzeumigazgató, Csuhai Gyuláné Erzsike kulcsi háziasszony és Tóth­né Vass Anita önkormányzati képviselő segítette.

Az ítészek tizenkilenc csapat versenyzését értékelték, ennek során kiemelte a zsűri elnöke, hogy nagyon sokszínű volt a versenymunkaként tálalt kolbászfelhozatal. Megmérettetett két gyermekcsapat is, amit külön üdvözölt a séf, hiszen ő maga is ilyen ifjú korában kezdett a gasztronómiával foglalkozni. A második kulcsi kolbásztöltőverseny első helyezettje az R-Café, a második a FIRST kolbásztöltői, és a bronzérmes a Santa Claus nevű brigád lett. Különdíjas elismerést kapott a legszebb tálalásért a Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület, a megjelenésért a Santa Claus versenyzői. A két gyerekgárda a Pöttöm kolbászok és a Kolbász FC példamutató teljesítményéért kapott külön elismerést a bírálóbizottságtól.