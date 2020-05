Nincs döntés a pusztaszabolcsi vasúti átjáró ügyében

A város legforgalmasabb átjárója, a vasúti átkelő felújítás alatt áll, pedig már akár át is adhatták volna. A kivitelező az önkormányzat szerint kifogásolható munkát végzett.

Adott a háttértörténet, miszerint március 16-án Pusztaszabolcs polgármestere, Zsuffa Erzsébet jelezte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. felé, hogy a mérnökök és az önkormányzat a padkát – hiába 6 méter széles az út – szűknek találja. Ennek ellenére április elején elkészült a vasúti átjáró korszerűsítése, így a város vezetése forgalmi próbát szervezett, két nagy busz segítségével, s ott be is bizonyosodott a gyanú, hogy a nagyobb járművek biztonságosan nem tudnak áthaladni, továbbá a kiépített kanyarodóív is szűk.

Zsuffa elmondta: április 8-án a központi sorompó átadása meghiúsult, mivel a Magyar Közútkezelő a megépített csomópontot kiemelten magas forgalombiztonsági kockázatúnak és vasútüzem-biztonsági szempontból is kockázatosnak minősítette, valamint jelezte, a forgalomkorlátozás feloldásához nem járul hozzá a szakszerű átalakítás nélkül.

– Az Adonyi út – Sport út – Kastély utca (a kérdéses csomópont a vasúti átjáró előtt – a szerk.) geometriáját módosítani kell úgy, hogy a járművek saját forgalmi sávon belüli kanyarodása mindkét forgalmi irányból egyidejűleg biztosítható legyen. Ez legegyszerűbben a Sport út kiszélesítésével oldható meg, a vízelvezető árok esetleges lefedésével. A beruházónak és a kivitelezőnek, forgalmi biztonsági szempontokon túl az is fontos, hogy a már megépült létesítményeket ne kelljen elbontani, csupán kis mértékű módosítással orvosolható legyen a probléma – tájékoztatta lapunkat a polgármester asszony, aki továbbra sem hajlandó eleget tenni a időkorlát okozta nyomásnak, hiszen fél megoldásnak tartják képviselőtársaival együtt. A kanyarodási ív ugyan kiszélesedne ezzel a javított kivitelezéssel, de a vasúti fényjelzők közötti távolság nem módosulna, hanem maradna a leszűkített 6 méter az eredeti 7 méter helyett. Arra a kérdésre, hogy lehetséges-e más megoldás, egyértelmű választ kaptunk Zsuffától.

– Egyéb eshetőség nem történhet, hiszen sem a Magyar Közút Zrt., sem az önkormányzat nem járul hozzá a forgalomba helyezéshez. A jelenlegi kialakítás mellett az átjáró nem üzemelhet, még ideiglenesen sem. Pusztaszabolcs lakói életében a vasút központi szerepet tölt be a hétköznapokban, hisz a városunkat kettészeli a sorompóátkelő, ahol nagy százalékban piros a fényjelző. Egy átkelés hosszú percekig tart a várakozók számára, amit napjában többször megél az ember. A megépített állapot az áthaladó járműveknek garantált veszélyt okoz, a stressz mellett. Megerősítés volt számunkra a Közútkezelő és a műszaki ellenőrök véleménye is, így kitartottunk azon elhatározásunk mellett, hogy ha a kivitelező nem javítja ki a felsorolt hibákat, akkor nem engedjük forgalomba helyezni az átkelőt.

A polgármestertől megtudtuk azt is: május elején újabb egyeztetés lesz az ügyben.

Az ügyben elértük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. illetékes munkatársát is.

– Az átadásra kerülő átjárónak a hatályos útügyi előírásoknak maradéktalanul meg kell felelnie. A kivitelezés abban a fázisban tart, amely során a mérnökszervezet az elkészült munkát vizsgálja, és a pályaszerkezeti paraméterek vonatkozásában egyeztetést folytat a kivitelezővel. Ennek keretében a pályatest méretére, átjárhatóságára vonatkozó felülvizsgálatok eredményeinek kiértékelését követően lehet tovább lépni, illetve dönteni az esetlegesen szükséges módosítások, korrekciók változatairól. Ezekkel kapcsolatban folyik jelenleg döntéshozatal, természetesen a polgármesteri hivatal bevonásával.