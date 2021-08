Németország és az Orosz Birodalom Szövetséget kötött

A XIX. század végi Európa a hatalmi egyensúly jegyében működött. A rendszernek öt főszereplője volt: Anglia, Franciaország, Németország, Oroszország és az Osztrák–Magyar Monarchia. Ezeket az országokat hasonló gazdasági és politikai elvek mozgatták, struktúrájukra sokáig a stabilitás volt jellemző, a szereplők politikai ellenfelek voltak, de nem egymás ellenségei.

Történelem – A fokozott biztonságra való törekvés viszont különböző katonai szövetségek létrehozását eredményezte. Arra az időszakra jellemző volt, hogy a tudományos és technikai vívmányok következtében a gyorsuló ipari termelés együtt járt az afrikai és ázsiai gyarmatok megszerzésével, hogy onnan új nyersanyag-lelőhelyeket tudjanak biztosítani. Az európai nagyhatalmak a Monarchia kivételével arra törekedtek, hogy minél több gyarmatot szerezzenek meg maguknak, ezt hívják imperializmusnak.

A fordulatot Otto von Bismarck lemondása hozta meg, ugyanis a „Vaskancellár” II. Vilmos császár szerint túlságosan óvatosan politizált Németország katonai erejéhez képest, az uralkodó szerint Berlinnek sokkal agresszívabb politikát kellett volna folytatnia. Mindez kiszámíthatatlanná tette Németország külpolitikáját, a sok felesleges erőfitogtatás és a sorozatos hibák miatt a német uralkodónak sikerült mindazt lerombolnia, amit Bismarck kemény munkával felépített.

1905. július 24-én ugyan szövetséget kötött II. Vilmos német császár unokatestvérével, II. Miklós orosz cárral, az orosz uralkodó Sarkcsillag nevű hajójának fedélzetén. A viborgi partok közelében aláírt titkos björkői egyezmény életbe lépése az európai hatalmi viszonyok gyökeres átalakulását jelentette volna, de a cár később visszalépett a szerződéstől, elsősorban francia szövetségesére való tekintettel. A szerződés felmondása után Oroszország az antant irányába mozdult el, Németország kitörési kísérlete pedig kudarcot vallott. Amennyiben II. Miklós cár nem rúgja fel az 1905-ös björkői szerződést Németország, majd annak első számú szövetségese, az Osztrák–Magyar Monarchia jóval kedvezőbb helyzetből várhatta volna az elkerülhetetlennek látszó első világháborút.

Oroszország helyzete a századfordulón

A krími háborút lezáró párizsi béke nehéz helyzetbe hozta Oroszországot. Az 1853–56 között dúló háborúban egyfelől az Orosz Birodalom másfelől az Oszmán Birodalom és a törököket támogató brit–francia–szárd szövetséges erők között folyt. A háborút az 1856-os párizsi szerződés aláírásával zárták le. Katonai veresége nyomán Oroszország politikai és diplomáciai elszigeteltségbe került. Az oroszok fokozatosan kezdtek közeledni Ausztria és Poroszország felé, amikor 1863-ban kitört a lengyel felkelés, Poroszország a cári erőket támogatta. A francia–porosz háború kellemetlen helyzetbe hozta Szentpétervárt, mert mindkét országgal igyekezett jó kapcsolatot kialakítani, a cári kormányzat a poroszokkal, az orosz nép pedig a franciákkal szimpatizált. 1887-ben megkötötték az orosz–német viszontbiztosítási szerződést, amelynek értelmében, ha valamelyik fél háborúba keveredik egy harmadik állammal, akkor a szerződő fél semleges marad. Az orosz kormány azonban még ugyanebben az évben megtiltotta, hogy a nyugati területein külföldi állampolgárok földbirtokokat szerezhessenek, ami sértette a német érdekeket, a franciák viszont sokkal nagyobb mértékben kezdtek tőkét exportálni Oroszországba. Az alapvető fordulatot Bismarck 1890-es lemondása jelentette. Az új német diplomácia szakított a „vaskancellár” irányvonalával, nem tartotta már fontosnak a szövetséget Oroszországgal. Az 1890-ben lejáró viszontbiztosítási szerződést nem is újították meg, mivel úgy vélték, nem nyújt kellő védelmet egy francia–német háború esetére, valamint a Balkánon további bonyodalmakba sodorhatja Németországot. Az oroszok helyzetét még az is nehezítette, hogy Angliával komoly nézeteltérései voltak számos közép-ázsiai kérdésben. A cár számára így a kiutat a franciákkal való kapcsolat kialakítása jelentette. Az erre vonatkozó első lépésekre 1891. augusztus 27-én került sor, majd a két ország 1892. augusztus 17-én katonai egyezményt is aláírt. A szerződés értelmében az egyik fél megtámadtatása esetén a másik azonnal a segítségére siet, mozgósítás esetén pedig kölcsönösen mozgósítanak. Egy év múlva kölcsönösen ratifikálták az egyezményt, majd 1899-ben az orosz–francia szövetséget megújították.

II. Vilmos császár felismerte a helyzetet és lépett

A német uralkodó rádöbbent arra, hogy külpolitikája révén elveszítheti Oroszországot, így kihasználva az orosz cárral való rokoni kapcsolatát és a cár gyenge személyiségét, a hivatalos diplomáciát megkerülve személyes üzenetváltásba kezdett Miklóssal, hogy az Orosz Birodalmat újra szövetségesévé tegye. Ezek voltak a híres „Vili és Miki” levelezések.

Németország malmára hajtotta a vizet az 1904 elején kirobbanó orosz–japán háború, ugyanis Nagy-Britannia hagyományosan jó viszonyt ápolt Japánnal, és a váratlan vereségektől megrendült cár pedig attól tartott, a britek esetleg a háta mögött szövetkeznek a felkelő nap országával, ezért nem utasította el a német császár közeledését. Leveleiben II. Vilmos sok sikert kívánt a Japán elleni harc­hoz, sőt tanácsokkal látta el II. Miklóst, amit az meg is fogadott. A Távol-Keletre igyekvő orosz balti flotta szénutánpótlását biztosító német hajók körüli nézeteltérés, illetve a marokkói válság miatt kirobbant francia–brit viszály egy ideig szüneteltette a két uralkodó közötti levélváltást, de a svéd–norvég perszonálunió felbontása után ismét felgyorsultak. A Japánnal vívott háború csak tovább rontott Oroszország amúgy is gyenge gazdasági helyzetén. Általánossá vált a munkanélküliség, az éhínség, a szegényes lakásviszonyok, ezért Szentpéterváron 1905. január 9-én rengeteg ember vonult a Téli Palota elé, majd békésen kérték a cárt, hogy enyhítsen katasztrofális életkörülményeiken. Az uralkodó nem tartózkodott a palotában, de katonái a tömegbe lőttek, és fegyvertelen emberek százait ölték meg, amit a cár számlájára írtak, mindez kirobbantotta az 1905-ös forradalmat. A zendülést a cárhoz hű hatalom ugyan leverte, de az ország a szakadék szélére került, amit jól tudtak Berlinben is.

A cél Nagy-Britannia elszigetelése volt

II. Vilmos császár valójában Anglia kiiktatásán fáradozott, Franciaországot nem tartotta elég erősnek ahhoz, hogy egyedül szembe szállhasson az akkori kor legmodernebb és legütőképesebb német hadigépezetével, Oroszország pedig eszköz volt a kezében céljai eléréséhez. Az említett svéd–norvég trónvitával összefüggésben a német uralkodó a Balti-tengert választotta szokásos nyári hajókirándulásának helyszínéül, majd távirat útján titkos találkozóra hívta II. Miklóst a Viborg közelében található Björkö-szigethez (ma Svédországhoz tartozik), amit a cár elfogadott. A két uralkodó ezután négyszemközt tárgyalt, ahol II. Vilmos meggyőzte unokatestvérét arról, hogy közösen kell fellépniük az angol térhódítás ellen. A befolyásolható orosz cár másnap aláírt egy, négy pontból álló egyezményt, amelyben a két birodalom kölcsönös segítségnyújtást ígért egymásnak háború esetére, és nyilvánosságra hozása pedig az orosz–japán harcok lezárása után lett volna esedékes. Oroszország az után értesítette volna francia szövetségesét a szerződés létéről, és felajánlotta volna Párizsnak, hogy csatlakozzon a kontinentális szövetséghez. A történészek azóta kiderítették, hogy a szerződést már előre elkészítették és gondosan kidolgozták Berlinben, Miklósnak csak alá kellett írnia, amit tanácsadóival nem konzultálva, alá is írt.

A Japánnal vívott háború tovább rontott Oroszország gyenge gazdasági helyzetén

A német számítás nem jött be, mert a cár kormányának tagjai, elsősorban Szergej Witte miniszterelnök és gróf Vlagyimir Lamsdorf külügyminiszter, miután megismerték a szerződés tartalmát, azonnal látták, hogy ez nem egyezik Oroszország érdekeivel, valamint az európai realitásokkal, ezért igyekeztek meggyőzni Miklóst, hogy a németekkel kötött egyezményt orosz félről ne ratifikálják.

II. Vilmos német császár 1905 októberében még két kemény hangú táviratban igyekezett rákényszeríteni a cárt ígérete megtartására, de II. Miklós némi húzódozás után november végére Vilmos tudtára adta, hogy semmisnek tekinti az egyezményt. Németországnak így nem sikerült kitörnie az európai elszigeteltségből, egyedül csak az Osztrák–Magyar Monarchiára számíthatott, az 1907. évi angol–orosz szerződés megkötésével pedig, ami az antant bővítését jelentette, Berlin helyzete így még nehezebb lett. Néhány év múlva kitört az első világháború, Németország vesztesként került ki belőle, II. Vilmos Hollandiába menekült, Adolf Hitler hatalomra jutásakor azt remélte, hogy visszaszerezheti trónját, erre azonban nem került sor. A volt császár és a Harmadik Birodalom kapcsolatát mindvégig a kölcsönös ellenszenv jellemezte. 1941-ben hunyt el, a náci vezetés megtiltott mindennemű megemlékezést. II. Miklós sorsa jóval tragikusabban alakult, 1917-ben lemondott a trónról, ezzel Oroszországban megszűnt a monarchia, egy év múlva a bolsevikok kivégezték családjával együtt Jekatyerinburgban.

