Mégsem az MVM fűt Dunaújvárosban

Nem vehette át a dunaújvárosi távfűtésre kijelölt MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt. a tevékenységhez szükséges eszközöket, így nem tudta teljesíteni a kötelezettségét sem. A MEKH visszavonta a helyi távhőszolgáltatói engedélyét.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergelyék fővárosi közpénzből támogatják az LMBTQ-propagandát

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) visszavonta az MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt. (MVM OTSZ) dunaújvárosi távhőszolgáltató engedélyét, a feladattal a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t bízta meg. A váltás július 1-től hatályos – derül ki a friss közzétételből.

A helyzet előzménye, hogy a dunaújvárosi önkormányzat június 30-al felmondta a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.-vel (DVCSH) a helyi távhő-közművek működtetéséről kötött üzemeltetési-vállalkozási szerződést, mert a társaság kifogásolhatóan látta el teendőit. Helyére eredetileg is a DVG kívánt állni, erre vonatkozó kérelmét be is adta az energiahivatalnak, amely azonban az indoklása szerint stabil szolgáltatónak mutatkozó (bár a feladatra nem jelentkezett) oroszlányi társaságot jelölte ki. A Világgazdaság akkori, a dunaújvárosi önkormányzattól származó információja szerint a leköszönő DVCSH készen állt arra, hogy a hivatal által megjelölt határidőre átadja az MVM OTSZ-nek a szolgáltatáshoz szükséges eszközöket, de néhány napra rá a Népszava már arról írt, hogy ez nem történt meg, és ez utóbbiról lehet olvasni az energiahivatal határozatában is. Eszerint

a DVCSH az megkísérelt átadás-átvételi eljárás során nem adta át a távhőszolgáltatáshoz nélkülözhetetlen és szükséges eszközöket, sőt, meg is gátolta az eszközökhöz történő hozzáférést. Emiatt a kijelölt szolgáltató nem tudta megkezdeni az engedélyköteles tevékenységét, vagyis az engedélyében foglalt kötelezettségeket nem teljesítette, a hivatal pedig visszavonta az engedélyét.

A város új távhőszolgáltatója, a DVG számára a feladat valójában nem új, mert egyébként is ez az önkormányzati tulajdonú társaság rendelkezik a dunaújvárosi távhőszolgáltatáshoz szükséges eszközökkel, és a felel a helyi távhőszolgáltatásért is. A szolgáltatás egy szerződéssel kerül át a DVCSH-hoz, amely a DVG és egy üzleti csoport vegyes vállalata.

Most tehát saját, félreállított leányvállalata helyét veszi át a DVG miután átvette tőle a szolgáltatáshoz szükséges eszközöket.

Kijelölti pozíciója addig él, amíg végleges működési engedélyt nem kap a MEKH-től, de most ez ígérkezik a későbbi, tartós állapotnak. Ám már most köteles teljes körűen ellátni új feladatát, ennek részeként üzemképes állapotban tartani a távhővezeték-hálózatot és hőközpontokat, elvégezni a szükséges karbantartást és javítást – mégpedig időben – továbbá gondoskodni a berendezések terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges feltételekről. Egyébként éppen a határozat által hangsúlyozott időben történő javítás, karbantartás volt a DVCSH veszte: a társaság – anyagi okokból – a fűtési idényre hagyott javításaival és azok nem teljeskörű kommunikációjával telt be a tavasszal az önkormányzatnál a pohár.