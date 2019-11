Már éjjel-nappal figyelik a teljes autópálya szakaszt

Nagy a különbség aközött, amit az utazó elvár, és aközött, amit a törvény előír, hangzott el az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. mint az M6 autópálya Érdi-tető – Dunaújváros közötti szakaszának kezelője által a napokban tartott téli hóértekezletén.

Mert mit vár az egyszeri autós, természetesen fekete útpályát, legyen bármilyen évszak vagy időjárás. Magamat is bele­értve senki nem gondol bele, hogy ez egyáltalán kivitelezhető-e.

Pedig az autópálya kezelője egészen pontosan szabályozott előírások szerint végzi a munkáját. Sőt, annál sokkal gyorsabban. Kötelezettségük arra van, hogy a havazás kezdetétől számított fél órán belül megkezdjék(!) a hóekézést 3-5 centiméter hóvastagság esetén, a szórási munkálatokat pedig a riasztástól számított egy órán belül kell megkezdeniük. Mindezek mellett a havazás befejezését követő 5 órán belül kell a hóeltakarítást befejezniük.

Megnyugtató tudni, hogy az autópálya folyamatos ellenőrzés, megfigyelés alatt áll, és a védekezés éjjel-nappal történik. Télen folyamatosan figyelik a meteorológiai adatokat nem csak a saját 7 állomásukon, az OMSZ-től is kapnak kifejezetten a pályaszakaszra érvényes adatokat. Mindemellett 10 darab kamera és 11 forgalomszámláló állomás is figyeli a szakaszt, nem beszélve az útellenőrökről. A téli időszakban fokozottan figyelik az útállapotokat, november 1-től a teljes saját dolgozói állományuk, november 10-től pedig bérelt dolgozói állománnyal 24 órás készenlétet tartanak, hogy ha szükséges, azonnal be tudjanak avatkozni. Ezt a készenlétet március 15-ig fenntartják. A gépállományuk mellett bérelt gépekkel is készültek a télre. A síkosságmentesítést –7 Celsius-fokig sóval (NaCl), –10 alatt kalcium-kloriddal (CaCl2), egész pontosan ezek oldatával végzik. Viszonyításként most 930 tonna só áll a raktárban, és úton van még ezer tonna. Kérik, hogy az utazók figyeljenek rájuk, segítsék őket!