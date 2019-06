Zsófi és edzője már a vb-re készülnek

A közelmúltban remekelt a koperi világkupán Kovács Zsófi a, a Dunaferr SE tornász kiválósága. A sportolót és edzőjét, Trenka Jánost pénteken a helyi tornacsarnokban látogatta meg Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere.

A városvezető kiemelte, hogy Zsófi a hoszszú idő óta remek teljesítményt nyújt, a múltbeli sérülése után sikeresen tért viszsza, ezt bizonyítja a koperi világkupa- remeklés is, ahol gerendán és felemás korláton is diadalmaskodott. – Zsófi tehetsége mellett egy nagyon kitartó és hatalmas teherbírású versenyző, aki képes átlendülni az időnként jelentkező hullámvölgyeken. Nyár végén jön a magyar bajnokság és még néhány világkupaverseny, de a legfontosabb, hogy eredményesen felkészüljünk a kvalifi kációs világbajnokságra – mondta el Trenka János edző, aki az egyesület utánpótlásáról is szólt: – A fi atalok is egyenletes és jó teljesítményt nyújtanak, így arra számítunk, hogy a serdülő korosztályból egyre többen csatlakoznak majd a felnőttekhez. E hónap végén Győrben rendezik meg az első junior-világbajnokságot, ahol ott lesz a magyar válogatott színeiben tornászunk, Makovits Mirtill is. Terveink szerint Dunaújvárosból egy népes küldöttség indul majd, hogy a helyszínen buzdítsa Mirtillt.

Cserna Gábor polgármester a dunaújvárosi tornacsarnok esedékes felújításáról is érdeklődött. – Eredetileg június elején indult volna a beruházás, ám a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt sajnos ez nem valósult meg. Bízunk abban, hogy hamarosan elkezdődnek a már nagyon várt munkálatok – tette hozzá Trenka János. A találkozó végén Cserna Gábor egy díszoklevéllel és egy csokor virággal gratulált Kovács Zsófiának, köszöntőjében kiemelte, hogy a város támogatni fogja tehetséges sportolóinak olimpiai felkészülését.