Zavaró galambürülék az élelmiszer közelében

A régészeti leletek szerint már az ókori Egyiptom területén is jelen voltak a galambok. A mai városi környezethez is tökéletesen alkalmazkodtak, ezért manapság már a galambmentesítés fontos feladat.

Egy olvasónk, egy kedves hölgy kopogott be a szerkesztőség ajtaján, hogy elmesélje, mennyire zavaró számára a galambürülék, amivel nap mint nap szembesülni kénytelen a piacon az élelmiszert árusító üzletek, standok közvetlen közelében.

A városban természetesen nem új keletű a galambprobléma. Ráadásul a béke és a szerelem jelképei természetükből adódóan kiválóan érzik magukat a szirteken, amelyeket jobb híján a város magas építményei remekül helyettesítenek. Sőt, más madaraktól eltérően nem csupán bogyókat, magokat és rovarokat fogyasztanak, hanem gyakorlatilag bármit képesek megenni, amit az emberek is. Nem utolsósorban a szaporodásuk is városbiztos, mert a hím és nőstény madarak begyében egyaránt termelődik egy fehérjében és zsírban gazdag folyadék, amellyel a fiókákat táplálhatják.

Így ameddig a szülők elég élelmet tudnak magukhoz venni, a begytejjel képesek bőséges energiaforrást biztosítani az utódoknak. A galambok emellett igen gyorsan szaporodnak, egy év alatt akár tíz tojást is kikelthetnek. Ennek persze sokan nem örülnek, hiszen az állatok gyakran a szemétben turkálnak, betegségeket terjeszthetnek, ürülékük pedig beborítja a tereket, a piac pedig – ahol tagadhatatlanul ott vannak – kifejezetten egy galamb­paradicsom. Bár ottjártunkkor az üzletek előtt kevés kivételtől eltekintve rendezett portálokat láttunk, vevőcsalogató bejáratokkal találkoztunk.

Megkerestük a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Népegészségügyi Osztályán Dózsáné dr. Sasvári Ildikó járási tiszti főorvost. Általánosságban elmondta, tény, hogy vannak galambok a városban. A bejelentést követően a galambürülék mértékétől függően a fenntartót kötelezik az eltakarításra, sok esetben azonban az egyeztetés is elegendő. Nehéz a negatív hatásokat kiküszöbölni azonban, ha olyan extra mennyiségű az ürülék mértéke, hogy az már valóban egészségkárosító lehet, minden esetben felszólítanak a megszüntetésre.

Léteznek más megoldások. A madárriasztó tüske a legelterjedtebb módszer a galambok távol tartására, elektromos riasztóberendezések is alkalmazhatók, a műholló vagy -sólyom elhelyezése is segíthet, de a galambriasztó gél is hatásos. A városban már több helyen is kipróbálták az élve fogó csapda alkalmazását, így az Intercisa Múzeumnál is. A múzeum igazgatója, Farkas Lajos arról számolt be a témával kapcsolatban, hogy az állatvédő megoldással részben valóban sikerült megoldaniuk a problémát.