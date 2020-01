Zászló is mutatja, honnan származik a sertéshús

Január 15-től, szerdától nemzeti zászlóval is kötelező feltüntetni a nagyobb boltok húspultjaiban kapható nem előrecsomagolt, friss sertéshúsok származási helyét – közölte Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke az MTI-vel.

Egyelőre csak a sertéshúsról van szó, bár a Világgazdaság információi szerint a baromfihús-iparágban azt szeretnék, ha ez a jelölés a szárnyasokra is kiterjedne. A szabályozás csak a 200 négyzetméternél nagyobb üzletekre érvényes, ahol van hentespult. Az ennél kisebb üzletekben a hús származását csak betűvel kell jelölni, zászló nélkül.

Nagyjából ennyi a lényeg. Nem egy vészes dolog ez, minden csomagolt árun fel van tüntetve, hogy honnan származik, a vásárló tájékozódhat. Ezentúl ez így lesz a nagyobb üzletek hentespultjainál is. Mégis vannak fanyalgók, akiknek ez fáj, és hangot is adnak ennek, akár újságíróként, akár olvasóként. Ki portálokon, ki kommentekben vagy a közösségi oldalakon fújta tele a nullás lisztet. Sokan odáig merészkednek, hogy már nacionalizmust kiáltanak, pedig Éder Tamás az MTI-nek azt is elmondta, hogy a rendelet alapja egy uniós jogszabályon alapul, amelynek magyarországi bevezetését szakmai szervezetek, az érdekelt gazdasági szereplők kezdeményezték még tavaly év elején.

Nyilván ezekből az emberekből hiányzik az egészséges nemzettudat, ők azok, akik sírnak attól, hogy a magyarság egyik fő történelmi szimbóluma a turul és nem a vakond. Előszeretettel emlegetnek klímakatasztrófát, de odáig már nem jutnak el, hogy ez a kis zászló szimbóluma annak is, hogy az a sertéshús nem külföldről érkezett repülővel vagy kamionnal, kerozin vagy gázolaj elégetésével, hanem hazai hizlalású, vágású és feldolgozású. Nálunk történelmileg sokkal szerencsésebb fejlődésű, ám jóval fiatalabb országokban ez a gyakorlat régóta bevett, kiírják a hús mellé, hogy miféle, és az emberek nem csinálnak belőle sem hisztériát, sem poént, nem emlegetnek kokárdás húst. Csak megvásárolják és elsétálnak vele haza. A fanyalgók végre lehetnének már itthon is csendben és elsétálhatnának a…