Zárt kapuk mögött alszik ki a parázs az őskohóban

Évek óta nem hallani biztató híreket az Örökségünk Somogyország kincse kitüntető címmel büszkélkedő somogyfajszi őskohóról. Gondos gazda híján egyre romlik az épületek állaga, sőt legutóbb egy megdöbbentő fotót készíthettünk arról, hogy egy erősebb vihar után egy kidőlt fa rongálta meg az egyik épület tetejét.

Bár aszfaltos út vezet az emlékhelyre, az erdő mélyén sűrű csend fogadja a látogatót, elhagyatott a környék. A kapu zárva, a kerítésen túl minden mozdulatlan. Félő, hogy a nyári viharok további kárt tesznek az épületben, pedig a honfoglalás kori vaskohászat nyomait egyedülálló módon őrző somogyi kiállítóhely, amely 1996 óta múzeum. Az épület előtt felállított bronzpajzsot korábban ellopták. A tábla bedőlt, amelyik azt hirdeti, hogy több mint 25 éve Balás Béla kaposvári megyés püspök szentelte fel az emlékhelyet.

Szándék van, pénz nincs

Az önkormányzat csak a környék gondozását vállalhatja fel, hiszen az őskohó nem az övék. Az emlékhely területe a magyar államé ugyan, de a felépítmény a Dunaferr-Somogyország Archeometallurgiai Alapítvány tulajdona. Évek óta azt hangoztatják az alapítványnál, hogy nagyon szeretnék, ha látogatható lenne a múzeum, de az anyagi lehetőségeik korlátozottak. Nem tudják felújítani az épületet, és arra sincs pénzünk, hogy állandó személyzet dolgozzon ott.

– Megvonták a működési engedélyt, mert az alapítvány, amelyik működteti, nem igazán tud költeni rá – vázolta a helyzetet érdeklődésünkre Sall István, Somogyfajsz polgármestere, érezhető keserűséggel a hangjában.

– A megyei múzeum már elvitte innen a kiállítási tárgyakat Kaposvárra. Az őskohót kezelésbe adni nem akarja senki az önkormányzatnak, a tulajdonoshoz nem tudunk eljutni. A Dunaferrtől érkezett már küldöttség a korábbi években többször is, de hiába igyekeztünk olyan megoldást kialakítani, amelyik minden félnek jó, mégsem történt semmilyen előrelépés. Több éve tart ez a hercehurca körülöttünk.

Az önkormányzat lehetőségei elfogytak, bár az emlékhely szép helyen fekszik, és kiváló turisztikai célpont lehetne, de nem tudnak vele mit kezdeni – vallotta be a település vezetője. Sall István úgy tudja, ha rendeződne a helyzet, akkor az emlékhely visszakapná a kiállítási tárgyakat. Ezek hiányában azonban nincs remény arra, hogy újra valódi látogatóhely legyen az őskohó.

Érdekellentétek a háttérben

Az orosz–ukrán-tulajdonváltás után, amikor is 2004-ben a Dunaferr külföldi kézbe került, ukrán befektetők vásárolták meg, és ezután lassan elapadtak a somogyfajszi múzeum forrásai. Idén tavasszal a médiában riportok jelentek meg arról, hogy az azóta birtokba került orosz és később kisebbségivé vált ukrán tulajdonos nem tudta rendezni a vitáját. A Dunaferr felett ideiglenes vagyonfelügyeletet léptettek életbe. Ezzel a magyar állam tett egy lépést a Dunaferr megmentéséért, még úgy is, hogy a vagyonfelügyelet nem tekinthető állami kontrollnak, hanem hitelezővédelmi eljárásnak. Így a Dunaferrnél dolgozó és tőle függő több mint tízezer ember nem maradt munka nélkül. Arra azonban elég kevés az esély, hogy a nagyvállalatért folyó tulajdonosi harcban az őskohóra is figyelmet fordítsanak.