Zarándoklat a hőségben

Mintegy harminchárom kilométeren keresztül gyalogolt Beloiannisztól Dunaújvárosig egy csapat zarándok, útjuk végén pedig egy emlékkeresztet engedtek vízre.

Immáron ötödik alkalommal hívta gyalogos zarándoklatra az érdeklődőket szombaton a Beloianniszi Görögkeleti Egyházközösség és a Pentele Hagyományőrző Egyesület.

Mint azt Szabó Tamás, a helyi civil egyesület vezetője elmondta, annak idején Kalota József protopresbiter, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Or­thodox Exarchátusának lelkészi vezetője szervezett zarándoklatokat, és ő kezdeményezte azt is, hogy legyen Beloiannisztól Dunaújvárosig is ilyen út Szent Panteleimon emlékére. Személyesen kereste fel ez ügyben Szabó Tamást, és azóta minden évben meg is szervezik a programot.

A hagyományoknak megfelelően most is Beloianniszból indult a menet reggel, majd érintették Iváncsát, Adonyt, Kulcsot és Rácalmást is, megállva a településeken lévő kegyhelyeknél, s végül Dunaújvárosba, a volt kompkikötőhöz érkeztek délután öt óra körül. Itt egy emlékkeresztet engedtek a vízre, a résztvevők pedig egy-egy szál virággal adóztak az egykoron Pentelén álló monostor szerzeteseinek emléke előtt. Szabó Tamás elmesélte, hogy ezen a területen volt egy monostor, amelyet Szent Pantaleon tiszteletére szenteltek, de a tatárjárás idején lerombolták. Szerveztek már konferenciát és kutatást is korábban a témával kapcsolatban.

A főszervező elmondta, általában 25–30 résztvevője szokott lenni a zarándoklatnak, most tizennyolcan gyalogolták végig a harminchárom kilométeres távot, igen nagy hőségben.

A zarándokokat polgárőrök kísérték útjuk során, hogy ha valami baj történne, például rosszul lesz valaki, akkor azonnal segítséget tudjanak nyújtani, de szerencsére ilyen nem történt. A kezdetek óta részt vesz a zarándoklaton dr. Baráth Károly, a Szent Pantaleon Kórház főorvosa, Lázárné Horváth Gabriella pedagógus, Terekiné Rendes Éva, aki a szakmai vezetője is a zarándoklatnak, és aki tavaly megjárta az El Caminót, valamint Katona László pap, aki a beloianniszi templomban teljesít szolgálatot, és Szentirmai Róbert, aki a szigetszentmiklósi kápolna parókusa. Szabó Tamás hozzátette, mindenképpen folytatni szeretnék ezt a hagyományt, így jövőre is megszervezik.

A Pentele Hagyományőrző Egyesület a tervek szerint a következő hónapban egy emléktáblát fog avatni Pálhalmán. Szabó Tamás elöljáróban elmondta, hogy Pentele, illetve Pálhalma történetében meghatározó a Dóra család, két fiuk pedig kiváló sportlövészi eredményekkel büszkélkedhet. Dóra Sándor hatszor, Dóra Pál pedig négyszer volt világbajnok, és az emléktáblával eme teljesítményeik előtt tisztelegnek.