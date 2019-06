Vonzóvá tenni a szakképzést

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett mesteravató ünnepségen részt vett a mesterlevelek átadójaként Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, akit az új szakképzési rendszerről, a Szakképzés 4.0 stratégiáról kérdeztünk.

A Szakképzés 4.0 stratégia márciusban került elfogadásra, annak alapján készült egy intézkedési terv, amelyet a gazdasági kabinet hétfőn tárgyal, és talán még a kormány is napirendre tűz majd, tudtuk meg a főtitkártól. A végrehajtás menetrendjéről, részleteiről, költségvonzatairól még folynak egyeztetések. A stratégiát azért készítette el a kormányzat, hogy kiküszöböljék azokat a problémákat, amelyek menet közben kerültek felszínre a duális képzési rendszer bevezetése óta, és ennek megfelelően alakítsák át az iskolaszerkezetet, illetve bővítsék azokat a lehetőségeket, amelyek a szakmatanulást, szakmaképzést vonzóvá teszik.

A változások talán legismertebb eleme a technikumi képzés ismételt bevezetése. A rövid múltú szakgimnáziumok úgy tűnik, nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Dunai Péter hangsúlyozza, örülnek neki, hogy a technikumi képzés visszajön. Régen is sikeresen működött ilyen iskolatípus, és a munkaerőpiaci jelzések is igazolják szükségességét. És nagyon fontos az új iskolaszerkezetben az átjárhatóság biztosítása is, ahogy a továbblépés lehetőségét is megadni a felsőoktatásba.

Évek óta egyre növekvő problémát jelent a szakképzési rendszerből képzettség nélkül kilépők nagy száma. Ezért úgy alakítják át az iskolaszerkezetet, hogy ezt orvosolni tudják, a korán lemorzsolódni szándékozók részére is meg legyen az a kimenet, hogy valamilyen részszakképesítést szereznek, úgy hagyhassák el az iskolát, hogy a munkaerőpiacon valamilyen használható szakképesítéssel rendelkeznek.

A főtitkár szerint az iskolarendszer átalakítása mellett lényeges elem az is, hogy jelentős forrásokat szándékoznak biztosítani a döntéshozók a szakképző intézmények külső-belső megjelenésének javítására, valamint a tanműhelyek felszereltségének fejlesztésére. Egyrészt vonzóvá kell tenni ezeket az intézményeket, hogy ne egy omladózó falú épületbe menjen be a szülő, amikor döntenie kell arról, oda viszi-e a gyerekét. A tanműhelyek felszereltségének pedig olyannak kell lennie, ahol az alap szakmai képzés, ami a tanműhely feladata, hatékonyan elvégezhető.

Szintén fontos pontja a stratégiának a szakmastruktúra átalakítása. Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) újabb fontos átalakításon esik át, a korábbi hatszáz fölötti szakma helyett kétszáz alatti (várhatóan százötven körüli) lesz a szakmák száma a jegyzékben. Pontos szám még nincsen, mert az OKJ struktúrájának kialakítása még folyamatban van. Ez természetesen nem szakmák megszűnését, hanem a jobb elhelyezkedési lehetőségeket garantáló összevonásokat jelenti. Így abban a százötven szakmában a képzés elején egy nagyon széles alapképzésre, kompetenciafejlesztésre kerül sor, amire aztán ráépülhet azon a szakmacsoporton belül egy konkrét szakmának a képzése. Ebben a folyamatban komoly segítséget jelentenek az ágazati készségtanácsok, amelyek az elmúlt évben jöttek létre, működésüket a kamara koordinálja, és teljes egészében vállalati képviselőkből állnak tizennyolc ágazatban. Az ágazati készségtanácsok a szakmai tartalom kifejlesztésében fognak nagyon nagy szerepet játszani, hogy az OKJ-ban, az adott szakma vonatkozásában mik legyenek azok a tartalmak, amiket az iskolák oktatnak. Tehát a szakmai tartalom kialakítása is nagy változáson fog keresztülmenni.

Nagyon komoly szándék van arra is, teszi hozzá a főtitkár, hogy a szakoktatóknak a bérét olyan mértékben megemeljék, ami vonzóvá teszi a szakoktatóként való működést, olyan értelemben is, hogy a gyakorlati képzőhelyeken, vállalatoknál dolgozó szakoktatók arra is motiváltak legyenek, hogy az iskolában is oktassanak.

Ennek kapcsán érdemes megemlíteni az idén indult új képzést, a gyakorlati oktatói képzést, amely nem része a stratégiának, viszont a kamara javasolta bevezetését az eddig működő rendszer „lazításaként”. A mesterképzés azért is fontos volt, mert csak mestervégzettséggel lehetett valaki gyakorlati oktató. Ezért is van sok éve ilyen mértékű támogatott mesterképzés. Most viszont aki bizonyos kritériumoknak megfelel, és a kamara által szervezett továbbképzésen, amely alapvetően pedagógiai és vállalkozási ismeretekből áll, részt vesz, mentesül attól a követelménytől, hogy mesterlevél kelljen gyakorlati oktatóvá válásához.

Nőnek a munkabérek, és így is nehéz szakembert találni mind több térségben, mind több szakmában. Emiatt különösen fontossá vált, hogy mind hatékonyabban működjenek a vállalkozások. A kamara ezen a téren is fontos feladatokat végez konzorciumvezetőként, vagy konzorciumi partnerként. Az egyik az infokommunikációs szemléletformálás területe, a Modern Vállalkozások Programja, amely már négy éve működik. Azt célozza, hogy a kisvállalkozások minél több digitális technológiát alkalmazzanak, hiszen ez magával hozza a hatékonyság és a termelékenység növekedését. Ezen a téren jó eredményeket tud felmutatni a kamara. Az infokommunikációs tanácsadók országos hálózata már több mint tizennégyezer vállalkozást személyesen is felkeresett és auditált. Átvilágították, hogy milyen fejlettségi szinten állnak az adott vállalkozások, és milyen megoldásokat ajánlanak számukra. A kkv-k között már több mint hatezer olyan vállalkozás van, amely megkapta a digitálisan felkészült vállalkozás címet, ami azzal is jár, hogy egy másik pályázati rendszerben, amelyben digitális technológiák beszerzésére lehet forrást szerezni, kedvezőbb feltételekkel indulhatnak. A projektben részt vesz hatszáz szállító cég is, amelyek sok-sok ezer terméket kínálnak ennek a konstrukciónak a keretében olyan kedvezményes áron, amelyet csak ennek a konstrukciónak a keretében lehet elérni. Dunai Péter szerint ez egy nagyon jól összerakott projekt, ezt igazolja az is, hogy már kétszer történt keretemelés és időpont-hosszabbítás az indulás óta, a projektet 2020 végéig viszi tovább a kamara.

A főtitkár fontosnak tartja még a saját dolgozók képzését propagáló programot is, hiszen egy képzettebb munkatársi gárdával nyilván termelékenyebben, hatékonyabban lehet működni. És nemrég indult országos vállalkozói mentorprogramtól is sikert várnak. A program három lábra támaszkodik. Az egyik pénzügyi szemléletformálás, ez tanácsadással valósul meg. A másik két láb esetében közvetlen, kisebb csoportokban végzett mentorálással, tanfolyamszerű tanácsadással segítik a beszállítóvá válást és a nemzetköziesítést. Mind a három említett program a kkv-k működését segíti.