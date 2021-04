Volt egyszer egy igazi divatszalon a városban

Folytatjuk minisorozatunkat, amelyben hajdani városi gyárakról, létesítményekről, intézményekről emlékezünk meg. Ezúttal az egykori Modellház kerül célkeresztbe a helyi sajtó archívumának segítségével.

1959. április 29-én nyílt meg a Modellház a mai Vasmű út, akkoriban Sztálin út és a Kossuth Lajos utca sarkán, átellenben az Őspatikával. A nyitás után két nappal számolt be az eseményről a Sztálinvárosi Hírlap. Mint írták, a megnyitót divatbemutatóval kötötték össze, „amelyen a legújabb szabású estélyi ruhák, nyári ruhák, tavaszi köpenyek, kosztümök, és más, ízléses kivitelben készült női holmik vonultak fel”.

Az olvasó azt is megtudhatta, hogy az üzlet a legkorszerűbb követelmények szerint készült és bátran felvehette a versenyt más nagyvárosok hasonló egységeivel.

1963 novemberében a Dunaújvárosi Hírlap a Modellházat a város legszebb áruházaként aposztrofálta, és kiemelte, ez nem a berendezésnek köszönhető, hanem a kínált ruházati cikkeknek. A bőséges kínálatra példaként említi a cikk, hogy harmincféle fazonú téli kabátból lehetett választani – november lévén – tizenötféle színben. Az árak a kabátok esetében 750 és 1500 forint között mozogtak.

Az újságcikk az üzlet vendégkönyvébe is bepillantást engedett, amelyből kiderült, hogy a helyi vásárlókon kívül az ország különböző pontjairól is látogattak vevők az üzletbe. Illetve akadt szép számmal külföldi dicsérő vélemény is amerikai, közel-keleti, lengyel és bolgár vásárlók tollából is. A Modellház nem egyszerű konfekciós ruhabolt volt, hanem amolyan ruhaszalon is, ahol ha a kiválasztott ruha nem „pásszolt” pontosan a kedves vevő alakjára, akkor ott helyben méretre igazították neki, természetesen díjmentesen. Ez ma már szinte teljesen kiment a divatból, hogy ruhaüzletekben ilyet csináljanak, de akkoriban sem volt mindennapos, olyan helyeken volt rendszeresített szolgáltatás, mint a hajdani fővárosi Vörösmarty téri Luxus áruház.

Az üzletben a konfekció áru és a finom áru fele-fele arányban volt kapható, és az összes hazai ruházati gyár termékét megtalálhatták a vevők a Modellházban. Rendszeresek voltak a divatbemutatók, amelyek mindig nagy érdeklődésre tartottak számot. Aztán, ahogy a cikksorozatunkban szereplő egykori intézmények esetében gyakran, a sajtóban a rendszerváltást követő privatizációs hullám kapcsán kerülnek be újból. Így volt ez a Modellház esetében is: a kilencvenes évek elején találkozhattunk vele a helyi sajtóban. A Dunaújvárosi Hírlap arról írt 1992-ben, hogy öt frekventált helyen lévő városi üzlethelyiség bérleti jogáért lehetett licitálni, köztük volt a Modellház is.

A licit húszezer forintról indult és ötvenezer forintos lépcsővel haladt felfelé, pillanatok alatt elérve a milliós összeghatárt. A korabeli sajtó beszámolója szerint az üzlethelyiségek gyorsan gazdát cseréltek, a Modellházban egy gyógyszertár nyitotta meg kapuit 1992 decemberében. Ma már a patika sem üzemel, más profilú üzlet nyílt az egykori Modellház falai között, amelynek régi, mindig szépen berendezett kirakatai és a tükörfényesre pucolt parkettás padozata sok akkor fiatal, mára idősebb városlakó emlékezetébe égett bele…