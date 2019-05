Voksunkkal meg kell védeni az országot, Európát

A vasárnapi, európai parlamenti választás előtti utolsó sajtótájékoztatót tartotta csütörtökön Cserna Gábor polgármester, a Fidesz dunaújvárosi elnöke. Ezen elsőként köszönetet mondott a jelen lévő média munkatársainak, hogy végig tudósítottak a kampányuk eseményeiről.

– Az utolsó fázishoz értünk, a mozgósítás szakaszába. Igen intenzív időszakon vagyunk túl, hiszen az elmúlt hetekben a Fidesz–KDNP pártszövetség több mint kétszáz fórumot tartott országszerte, és az eddigi összesítések alapján másfél millióan, Dunaújvárosban tízezren írták alá Orbán Viktor miniszterelnök hétpontos programját – mondta Cserna Gábor, aki hangsúlyozta, nagyon büszke saját csapatára, hiszen úgy véli, erőn felül teljesítettek. Ezért nekik, valamennyi aktivistának szeretne köszönetet mondani. Azonban az igazi próba csak vasárnap következik, nagyon sok támogatójuk van, de nyilván akkor lehetnek sikeresek, ha közülük a lehető legtöbben el is mennek szavazni. Éppen ezért az utolsó napokban megpróbálnak személyesen vagy telefonon beszélni minél többükkel, hogy elmondják a választás fontosságát és tétjét.

– Miért nagyon fontos, hogy menjünk el vasárnap? Mert szavazunk egy erős és független Magyarországra és világos üzenetet küldünk az EU központjába, Brüsszelbe, meg kell védenünk Európát, nekünk magyaroknak is. Amennyiben a támogatóink az urnák elé járulnak, csak akkor lesz biztosítható, hogy olyan képviselők kerüljenek többségbe Brüsszelben, akiknek a magyar emberek érdeke az első. Szent meg­győződésem, hogy egyedül a Fidesz–KDNP szövetség az, amely ezért kiáll, a teljes magyar parlamenti ellenzékre ebben a kérdésben nem lehet számítani. Ha most hibázunk, azt nem lehet kijavítani, s veszélybe kerülhetnek azok az intézkedések is, amelyek a fejlődő Dunaújvárost szolgálják. Nem szeretnénk, hogy Soros György és Pintér Tamás jobbikos országgyűlési képviselő együtt bontsa le a határzárat. Tehát, minden dunaújvárosira számítok ezen az óriási téttel bíró választáson.