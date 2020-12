Vita a Dunaferr tulajdonosi érdekcsoportjai között

A Dunaferr működése a háttérben zajló, tulajdonosi érdekcsoportok közötti viták ellenére is biztosított – áll a cég hivatalos közleményében. A Dunaferr közleményének előzménye a lapunk birtokába jutott információk szerint az lehet, hogy december 3-ra a társaság igazgatóságának egy tagja összehívta a cég közgyűlését.

Hogy milyen jogcímen tette és egyeztetett-e a többségi tulajdonossal jelen helyzetben nem ismert, de a közlemény önmagáért beszél.

„A DUNAFERR managementjének vezetői az elmúlt napokban arról értesültek, hogy a vállalat egyik ukrán tulajdonosi érdekcsoportja az érvényben levő járványügyi törvényeket és korlátozásokat illegális módon kihasználva megpróbálja megzavarni, szétzilálni a DUNAFERR társaságcsoport munkájának irányítását. Ezen túlmenően a DUNAFERR vezetése felé már több magyarországi és külföldi üzleti partner is jelezte, hogy több olyan megkeresést és tájékoztatást kaptak, amelyek bennük is bizonytalanságot keltettek a vállalatcsoport irányításával kapcsolatban.

Miután ezek a híresztelések és törekvések nem jogszerűek, sőt nehezítik a DUNAFERR helyzetét, ezért a vállalat managementjének vezetése szükségesnek tartja, hogy mindenkit tájékoztasson mindennek alaptalanságáról, és mindenkit arra kérjen ezúton is, hogy mindezt hagyja figyelmen kívül, és a már eddig is meglévő kapcsolatait tartsa fenn a továbbiakban is a vállalattal.

Természetesen ha a DUNAFERR tulajdonosi, irányítási helyzetében hivatalos változás történik, úgy erről az ISD DUNAFERR Zrt. szabályszerűen tájékoztatni fogja partnereit és az érintetteket.”