Visszaáll a régi rendszer

Részlegesen feloldották a látogatási tilalmat az idős­otthonokban, emellett fokozatosan visszaállítják valamennyi alapszolgáltatásukat.

Dunaújváros

A járványügyi helyzet miatt március 8-tól látogatási tilalmat vezettek be a bentlakásos szociális intézményeknél, így az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád Házi Szent Erzsébet Idősek Otthonaiban (ESZI) is. Bölcskei Anna, az ESZI vezetője arról számolt be lapunknak, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján június 10-től ismét látogathatják a hozzátartozók az idős családtagjaikat.

Természetesen az operatív törzs és az illetékes minisztérium ajánlásait szigorúan betartják, így például előzetesen időpontot kell kérni az intézménytől, mert korlátozott az épületben egyszerre bent tartózkodható látogatók száma. Egy ellátotthoz egy közeli rokon érkezhet. A maszk használata, a kéz és a csomagok fertőtlenítése kötelező, és nyilatkozni kell arról, hogy nem beteg a látogató és nem is találkozott olyan személlyel, akire a karantén szabályai vonatkoznak. Jelenleg egy olyan idős él az otthonban, akinek a kórházi ellátását követően orvosi utasításra karanténban kell lennie. Ez a bejáratott rend, most is vannak olyan időseik, akik kéthetes karanténban lesznek, miután visszajönnek a kórházi kezelésről.

– Nagyon vártuk már mi is, a lakók és a hozzátartozóik is, hogy újra láthassák egymást. Voltak nagy, örömteli találkozások, de persze be kell tartani a protokollt, ilyen például az, hogy tilos a személyes érintkezés. A hozzátartozók pozitívan álltak ehhez a helyzethez is, sokan megköszönték a munkánkat, hogy vigyáztunk idős családtagjukra – mondta Bölcskei Anna.

Az intézményvezető arról is beszélt, hogy néhány lakó állapotán egyfajta fizikális és mentális romlás figyelhető meg amiatt, mert a pandémiás helyzetből adódóan hetekig nem jöhettek ki a szobájukból. Ezt a hozzátartozóknak is nehéz feldolgozniuk. Valakinél ez az állapot stagnálni fog, viszont sok esetben szépen vissza tudják fejleszteni.

Bölcskei Anna vázolta, hogy fokozatosan visszaállnak a megszokott mindennapokhoz, elindulnak a közösségi foglalkozások, és az időjárás függvényében igyekeznek minél többet az udvaron, a friss levegőn lenni, amit igényelnek is a lakók.

A látogatási tilalom alatt nem lehetett beköltözni sem az intézménybe, de hétfőtől a szakmai protokollok betartásával megkezdik a felvételt a szabad helyekre, és értesítik a hozzátartozókat, ha behívják idős családtagjukat.

Szintén hétfőtől indítják el a nappali demensellátást. A megváltozott jogszabályi feltételeknek megfelelően 50 százalékos kihasználtsággal működhet ez az alapszolgáltatás a Batsányi utcai intézményben, így a leginkább rászorultak számára szervezik meg. Megnyitott már a Magyar úti telephelyük is, ahol házi segítségnyújtást, nappali ellátást és étkeztetést vehetnek igénybe az idősek.