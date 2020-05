Virág került egy kivágott fa helyére

Mi is benevezünk a Virágos Dunaújvárosért! versenybe. No nem azért, mintha bármilyen elismerésre is számítanánk az

önkormányzattól, pusztán azért, mert jó érzés kilépve a szerkesztőségből egy gondozott területre pillantást vetni. Szerencsére az elmúlt

két napban ezt ügyfélszolgálatunk látogatói is megerősítették. Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, tartja a mondás. Mi szeretjük. Köszönet a kis virágágyás életre keltésében segítséget nyújtó vállalkozóknak, egy virágboltnak és a Pentele Áruháznak!

