Vigyázzon magára, ne legyen áldozat!

A rendőrség országosan is igyekszik minél több alkalmat megragadni arra, hogy tájékoztassa az állampolgárokat a rájuk leselkedő esetleges veszélyekről. A bűnmegelőzési programok, drog­prevenciós fórumok, civil akciók mind azt szolgálják, hogy önből vagy családtagjaiból ne legyen áldozat.

Feltört gépjárművek a Lajos király körúton, csalás útján kirabolt idős asszony, súlyos testi sértés egy vascsővel. Csupán három rendőrségi hír címszavakban, amiknek valamilyen módon ártatlan emberek váltak áldozataivá, pedig még nem telt el két egész hónap az évből. Áldozattá sokféleképpen válhatunk, de valamennyi esetben lehetőségünk van arra, hogy megelőzzük a bajt.

A trükkös csalók „unokázós” módszerére hívták fel a figyelmet a rendőrök február 15-én a város több pontján, mivel az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett a rendőrségre, miszerint idős személyeket csalók próbáltak meg tévedésbe ejteni. Ők kifejezetten ki vannak téve a veszélynek, hiszen többnyire jóhiszeműek és védtelenek. A prevenciós tájékoztatóknak köszönhetően az idős­korúak nagyobb eséllyel ismerik fel a fenyegető jeleket, s családtagjaik, ismerőseik is nagyobb figyelmet fordítanak rájuk, ha tisztában vannak az elkövetők módszereivel.

Országos méretű problémát jelentenek az oktatási intézményekben fellépő erőszakos cselekmények, erről Kiss Dénes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési osztályának vezetője a közelmúltban azt nyilatkozta, iskolarend­őr programjaik keretében az iskolai erőszak természetéről is beszélgetnek a diákokkal, az olyan állandó és megkerülhetetlen témák mellett, mint például a drogprevenció. A fiatalokat informálják arról is, hogy kihez fordulhatnak, ha megtörtént a baj.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság februárban kifejezett figyelmet fordított a biztonságos és etikus internetezés népszerűsítésére. A világháló meggondolatlan használatával személyes adataink illetéktelen kezekbe kerülhetnek, felelőtlen posztolással megalázó szituációkba keveredhetünk, visszaélések áldozataivá válhatunk. Itt talán a kiskorúak a legveszélyeztetettebbek.

Erőszak, ami elől nehéz menekülni

Kényes, de sokakat érintő téma a párkapcsolati erőszak. Az áldozatok zöme nő, de vannak férfiak is, akiket rendszeresen bántalmaz fizikailag, érzelmileg a „párjuk.” A párkapcsolati erőszakból a kilépés sosem könnyű az áldozat szempontjából, de mindig van kiút. A rendőrség értesítése, mint opció, valamennyiünk számára világos, de azonnali menekülési lehetőségként működik Dunaújvárosban a Családok Átmeneti Otthona, ahova elhelyezésüket kérhetik a bántalmazás, családi krí­zis elől menekülők. Országos viszonylatban jó megoldás lehet az Ökumenikus Segélyszervezet titkos menedékháza is, amelyet évente 200 bántalmazott nő és gyerek vesz igénybe. Azonnali segítséget akár az Országos Krí­ziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT): +36-80/205-520-as számán is kérhet.