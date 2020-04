Vigyázat, vírus!

Szinte percenként halljuk, látjuk a felhívást: mindenki maradjon otthon, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra annak érdekében, hogy minél hamarabb megfékezzük a koronavírust, és természetesen elsősorban azért, hogy minél kevesebben betegedjenek meg. Én tartom magam a maradj otthonhoz, de azért néha csak ki kell menni a lakásból, néha elmegyek boltba, vagy kimegyek a piacra, és megdöbbenve látom, sokan mennyire nem fogják fel azt, hogy az életünkkel játszunk. A nagy multinacionális cégeknél időnként olyan forgalom van, hogy az üzletekben az emberek tapadnak egymásra, mint a heringek a konzervdobozban. A vásárlók, ha akarnák sem tudnák betartani a másfél méteres követési távolságot, emellett néhányan még tolakodnak, lökdösődnek is. Az üzletekben egy ember sincs, aki ezt megakadályozná, persze egy fiatal eladólány nem is mer bárkit felelősségre vonni. Azután ott vannak a hatvanöt év felettiek, akik csak 9 és 12 óra között vásárolhatnának, de sokan közülük tesznek az egészre, akkor mennek, amikor kedvük van, és senki sem szól rájuk. Azután ott van a piac. A járvány elején a Nébih kiadta azokat a tanácsokat, amelyeket javasolt betartani. Például az árusok viseljenek maszkot, kesztyűt, az árukat pedig célszerű valamilyen átlátszó anyaggal takarni, a vevők nem nyúlhatnak a termékekhez, maximum kesztyűben. Ehhez képest az árusok némelyikén van csak maszk és kesztyű, a paradicsomot, az almát pedig úgy tapogatják a vevők, mintha kötelező lenne. (Itt megjegyzendő, hogy a Nébih javaslata alapján a piacok bejáratánál fertőtlenítő kézmosási lehetőséget tartanak üdvözítőnek, ez Dunaújvárosban meg is oldott, de embert nem láttam még, aki kezet fertőtlenített volna a piacra lépése előtt.) Sorolhatnánk napestig azokat a fontos dolgokat, amelyekre fittyet hány az emberek egy része. (Fel nem tudom fogni, miért nincs hivatalos ellenőrzés és komoly büntetés a szabályokat be nem tartókkal szemben, például a másfél méter távolság és a 9-től 12-óráig való vásárlás esetében.) Persze léteznek jó példák is. Van olyan cukrászda, ahol egyszerre csak egy vásárló tartózkodhat az üzletben, olyan zöldséges bolt, ahol csak négyen, és olyan húsbolt, ahol csak annyian, ahány kosár kint van a bejáratnál, ha a kosár elfogyott, és egy felszabadult, akkor mehet be az üzletbe egy vásárló, addig kint kell várakoznia. (Nem tudni, hogy ezt a kosárszabályt miért nem lehet hivatalossá tenni minden üzletre érvényesítve, és a betartását szigorúan ellenőrizni.)

A lényeg: higgye el mindenki, nem véletlenül hozták meg a szigorító szabályokat a szakemberek, és adják rendszeresen a tanácsaikat: tartsuk be azokat, tényleg vigyázzunk egymásra, és ne úgy fogjuk fel a dolgot, mint az a nyugdíjas ápolónő, aki egy tévériportban, amikor megkérdezték tőle, miért nem tartja be a 65 év felettiekre vonatkozó előírásokat, ezt válaszolta: „harminc évig dolgoztam kórházban, sokszor mindenkinek folyt a taknya-nyála, én soha semmit nem kaptam el, most sem fogok.”

Vezető képünk illusztráció.