Vidámpark újra

Cserna Gábor közösségi oldalán szemléztük az alábbi bejegyzést:

A volt vidámparki terület fejlesztésére közel 450 millió forintot biztosít a kormány. A területen már május eleje óta dolgoznak a DVG Zrt és közbeszerzési eljárás keretében nyertes kivitelező cég munkatársai.

Jól láthatóak már az új teniszpályák körvonalai, ugyan nehéz feladat volt a mérhetetlen törmeléket kitermelni a pálya alapjából.

Ugyancsak jelentős időt és energiát vett igénybe a közművek cseréje is, az időjárás ugyanis nagyban akadályozta a munkálatokat. Már megérkeztek a vörös fenyő törzsek a kalandpark kialakításához, mert a terület fái nem voltak alkalmasak és elég teherbíróak a létesítményhez. A volt szabadtéri mozi gépházban került kialakításra a kalandpark indítóépülete. Kalandpark fogadó épülete egy új rönkház lesz, ennek helyén elbontásra került a romos állapotú elvarázsolt kastély. A régi büfé épületét is felújítják, ez ismét büféként üzemel majd. Hátra van a szabadtéri színpad területének rendezése de a színpad felújítása már elkezdődött. Az már biztos, hogy gördeszkapálya lesz a PÓK környezetében, de BMX-es fiatalok sem maradnak edzőpálya nélkül. A nyár végére szeretnénk, ha itt is minden készen lenne.