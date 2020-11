Viagra és a koronavírus vakcina

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2020.11.10. – 245. nap

Úgy terveztem a reggelt, hogy műterembe menet beugorhassak egy kávéért az útba eső kávézóba, amit tegnap fedeztem fel. Fizetéskor a kasszában álló nő megkérdezte tőlem hogy hova valósi vagyok, és amikor válaszoltam hogy magyar vagyok, megkérdezte azt is hogy melyik városból. Az átlag olasz csak Budapest nevét ismeri, és annyit tud hogy a Duna egyik oldalán van Buda, a másikon pedig Pest, ezért a gyors szabadulás érdekében mindig azt válaszolom hogy budapesti vagyok. Idővel rájöttem hogy a magyarok legtöbbje ezt a taktikát alkalmazza, ezért hozzá szoktam tenni azt is, hogy szinte minden magyar budapesti. Persze ez nem igaz, de ezáltal lezárul a beszélgetés. Sakk-matt. Ahogy ezt kimondtam, rámnézett a pultos fiú, és sértetten azt válaszolta: nem is igaz, nem minden magyar budapesti, engem Leventének hívnak és Brassó-i vagyok.

Csak annyit tudtam kipréselni magamból mosolyogva, hogy igazán örülök, és gyorsan kifordultam az ajtón.

A Pfizer vállalat készülő koronavírus oltásáról rengeteg mém született, hiszen a Pfizer gyártotta és forgalmazta elsőként a Viagrát is: “A Pfizer nem először menti meg az emberiséget!”

A milánói Niguarda kórház dolgozói rengeteg nehézséggel küzdenek, az utóbbi hetekben elárasztották őket a betegek. A délutáni órákban az ügyeletes dolgozó egy rakétára lett figyelmes a röntgen szoba előtti váróterem széke alatt, ezért ijedten hívta kollégáit, majd a rendőrséget. A tűzszerészek érkezése után kiderült hogy a rakéta valódi, de szerencsére töltetlen, ezért nem robbanhat fel.

A rendőrség megkezdte a nyomozást, de egyenlőre nem tud magyarázatot adni arra hogy miért, és hogyan került a kórházba egy rakéta.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 590110 az elmúlt huszonnégy órában 35098 az új fertőzött, közülük 10955 (31,21%) Lombardia régióban van.

28633-an (+997 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 2971 (+122) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 558506-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 363023-an gyógyultak, közülük ma 17734-en.

Az elhalálozottak száma 42330, közülük a mai napon 580-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 995463.

A fertözöttek száma 3,7%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 217758 teszt által 35098 fertőzöttet azonosítottak. A járvány gyorsulása az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

nov. 10. 16,11% 217758 teszttel +35098,

nov. 09. 17,1% 147725 teszttel +25271,

nov. 08. 17,06% 191144 teszttel +32616,

nov. 07. 17,18% 231673 teszttel +39811,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 05. 15,69% 219884 teszttel +34505,

nov. 04. 14,42% 211831 teszttel +30550,

nov. 03. 15,49% 182287 teszttel +28244,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

nov. 01. 16,30% 183457 teszttel +29907,

okt. 31. 14,77% 215886 teszttel +31758,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 29. 13,32% 201452 teszttel +26831,

okt. 28. 12,31% 198952 teszttel +24491,

okt. 27. 12,61% 174398 teszttel +21994,

okt. 26. 12,56% 198952 teszttel +24991,

okt. 25. 12,61% 174398 teszttel +21994,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 25. 13,14% 161880 teszttel +21273,

okt. 24. 11,06% 177669 teszttel +19644,

okt. 23. 10,52% 182032 teszttel +19144,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 21. 8,55% 177848 teszttel +15199,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 19. 9,45% 98862 teszttel +9338,

okt. 18. 7,99% 146541 teszttel +11705,

okt. 17. 6,59% 165837 teszttel +10925,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 15. 5,40% 162932 teszttel +8804,

okt. 14. 4,82% 152196 teszttel +7332,

okt. 13. 5,24% 112544 teszttel +5901,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 11. 5,21% 104658 teszttel +5456,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724,

okt. 09. 4,15% 129471 teszttel +5372,

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 07. 2,94% 125314 teszttel +3678,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 16,11% (minden 100 tesztből 16 pozitív), Lombardia tesztaránya 23,21 % (100 tesztből 23 pozitív).

Az elhalálozások száma egyre ijesztőbb, 580. Azt hittük, hogy a második hullám kevesebb áldozattal fog járni, hiszen jobban ismerjük a vírust, de a megugró fertőzésszámmal arányosan egyre jobban emelkedik az elhalálozások száma is. Legutoljára az első hullámban, április 15-én volt ilyen magas az áldozatok száma (578), és a járvány március 27-én szedte eddig a legtöbb áldozatot, összesen 969-et.

Ha a fertőzés “görbéje”nem laposodik november 15-ig, akkor ismét országos lock down-ra számíthatunk.

