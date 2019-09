Versenyben A nemzet háziorvosa címért

A második fordulóba bejutott 10 hazai orvos közül dr. Fekete Borbála is versenyben van a nemzet háziorvosa címért.

Mint már korábban megírtuk, a doktornő Baracs-Templomos, Előszállás és Daruszentmiklós településeken praktizál háziorvosként, valamint Dunaújvárosban a Szent Pantaleon Kórházban a sürgősségi osztályon is dolgozik.

A verseny hírére megmozdultak a környéken élők és aktív szavazásba kezdtek. Ismerősök és ismeretlenek lelkesedtek be a hírre, miszerint egy környékbeli orvos lehet ennek a szép címnek a birtokosa. Egy internetes csoport is létrejött a doktornő támogatására. Dr. Fekete Borbála népszerűségét jól mutatja, hogy két nap alatt 550 fő csatlakozott a közösséghez, biztatják a doktornőt és ösztönzik egymást a szavazásra.

Fej fej melletti verseny zajlik a két, élen járó orvos között, dr. Fekete Borbála és dr. Fördős Zsolt a debreceni doktor között. Hol az egyik, hol a másik versenyző kerül az első helyre. Az írásunk célja az, hogy buzdítsuk a lokálpatriótákat arra, hogy minél többen és minél többször szavazzanak a doktornőre, hiszen október 5-ig már csak egy hét van hátra. A sok lájk és a jószándék mellé voksolni is kell, hogy a doktornő nyerje meg a versenyt. A https://www.ev­praxisa.hu/palyazatok weboldalon, a neve melletti piros keresztre kattintva lehet szavazni úgy, hogy a biztonsági kódot is megadjuk, amit a képernyőn látunk.