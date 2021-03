Velünk együtt érzi magáénak a mi vidékünket, térségünket

Varga Gábor ország­gyűlési képviselőt a mi vidékünkre érkezésekor az itt élők többsége úgy fogadja, mint egy kedves, ritkán látható rokont. Az ilyen látogatóknak jobban szembetűnőek az időközben elért változások. Ezekről a benyomásairól és a térség közeljövőjéről mesélt nekünk.

Ez a mi vidékünk!

– Ez már nemcsak a tiétek, hanem az enyém is. 2014 óta én vagyok ennek a vidéknek az egyik fő felelőse. Harmincöt település tartozik hozzám. Amikor azt kérdezik, hogy „Képviselő úr, hol is van a te körzeted?”, akkor így szoktam bemutatni: Fejér megyében, Székesfehérvártól és az M7-estől délre, amely a Dunától a Balatonig terjed, kivéve a Duna-parti szakaszt, mert az a dunaújvárosi választási körzeté.

Az ott dolgozó, nagyon jó társaságnak számító polgármesterekkel, havonta egyszer mindenképpen találkozom, akikhez néhányan – még a körzetemhez nem tartozók közül is – csatlakozni szoktak.

Mint minden fejlesztést, ami idekerül a térségbe, nemcsak szemmel követem, hanem az elejétől a végéig megpróbálom segíteni, gondozni és támogatni, mintha a saját „gyermekem” lenne.

Alapvetően egy építő jellegű ember vagyok. Egész életemben az innovációt, az építkezést csinálom. Ez talán az ács- és kőművesmester nagyapám öröksége. Imádom, amikor látom az alapokat, falakat, a tetőhéjazatot, aztán a belsőépítészetet. Azt a csodát, amikor valami szinte a „semmiből” létrejön. Hála Istennek, ezt ebben a választási körzetben, az elmúlt hat-hét évben egyre több alkalommal ismerhettük meg.

Az elmúlt esztendő

– A parlamenti munka nem állt le. Annak ellenére, hogy az ellenzék azt kommunikálta, hogy a pandémia alatt a működése felfüggesztésre kerül. A valóságban majdnem többet járunk Budapestre, mint előtte. A képviselői munkában kevés változás van.

A mi településeinken az effektív munka arról szól, hogy valamit megtervezünk, a kivitelezését megszervezzük, és megvalósítjuk azokat. Nem álltunk meg.

A Magyar Falu Program

– 2019-től egyre inkább abba az irányba terelődik a hangsúly, hogy a vidéki élet vonzó legyen, hiszen a kormánynak számos olyan intézkedése van, ami az itt lakók életét próbálja meg egyszerűbbé, könnyebbé tenni. Egyre többen kapnak kedvet ehhez az élethez, ezért ott települnek le, vagy éppen visszaköltöznek. Ebből a szempontból az ezekről való tájékoztatás, a felkészülés és a lebonyolítás miatt a képviselőikre sokkal nagyobb feladat hárul.

Daruszentmiklós kinőtte magát

– Ott nemhogy nem állt le az élet, hanem folyamatosan haladnak előre. Meg kell nézni a polgármester irodáját, hogy milyen komoly tervek várnak a megvalósításukra. Rövidesen elkészül a bölcsőde, és már sokan láthatták, hogy milyen jelentős változások valósultak meg a szabadidőpark­jukban. A település számos pontján vannak más lehetőségek is a szabadidős tevékenységre. Utakat is építettek. Szerintem óriási lesz a fejlődés az intézményeik felújításával.

A településnek van egy nagyon nagy előnye: az M6-os lehajtó és feljáró szakasza. Ennek hatására az ott kijelölt ipari park területe nemsokára olyan újdonságokkal fog szolgálni az ott lakóknak, ami bebizonyítja, hogy nagyon intenzív fejlődés előtt áll.

Daruszentmiklósnak Nagykarácsonnyal együtt van egy közös álma, amit közösen szeretnének megvalósítani, ez a szennyvízcsatorna-hálózat. Ezt teljes mértékben támogatom, jó irányban haladunk vele. Szerintem egy pár éven belül megvalósulhat.

Előszállás szépül

– Szorgalmas és tenni vágyó emberek, jól működő civil szervezetek vannak ott, egy jó polgármesterrel. Ez a település a szívem egyik csücske. Nem kevés dolgot vittünk végbe az elmúlt néhány évben.

Úgy gondolom, hogy az intézményeik felújítása már egészen jó szintet ért el. Megújult a művelődési házuk, és szenzációsan jól sikerült. Amikor néhány hete jártam a polgármester úrnál, végigjártuk a települést. Eljutottunk az óvodába is, ami egészen kiváló állapotban található. Fejlesztés előtt áll a külső területe és a konyhája is. Az utóbbit én is támogatni fogom, ha majd beadnak hozzá egy pályázatot.

Az orvosi rendelő és a szolgálati lakás felújítása már szinte el is készült, már „csak” egy kiváló orvost kell találjanak hozzá.

Az iskolájuk és a tornatermük is most kerül egy kis szépítésre 50-50 milliós támogatással. Nem biztos, hogy mindenre elég lesz, de ami most kimarad, azt a későbbiek során pótolni fogjuk.

Megépítettük a szennyvízcsatornát, és mellette jó néhány utat is sikerült rendbe hozni, de a szilárd útburkolat még várat magára.

Az ottaniak remek ötletekkel rendelkeznek. Az egyik a volt ciszterci kastély és a rendház hasznosítása. Ott egy igényes, turisztikailag is számottevő rendezvényközpontot és szálláshelyet lehet majd kialakítani. Jelenleg még tart a renddel a tulajdonjogi egyeztetés. Más, egészen jó turisztikai attrakciók terveivel is kerestek már a helyi emberek.

Nagykarácsonyi fejlődés

– Valamikor egy zsákfalu volt, és úgy érezhették az ott lakók, hogy a világ végén élnek. Ennek a rossz pozíciónak nemcsak hátrányai, hanem előnyei is vannak, hiszen mindent újra lehet gondolni és tervezni. Ez egyik legnagyobb cél a már említett csatornázás Daruszentmiklóssal közösen, annak belátható időn belüli megvalósítása.

Ez egy kiváló lehetőségek birtokában lévő település, ami az „újratervezés” fázisában van. Ehhez viszont nagyobb összefogással kell rendelkezni. Úgy látom, hogy erre most már megvan a közös akarat. Az itteniek régi vágya, hogy a település egy olyan turisztikai attrakció helyszíne legyen, ami egyébként méltó hozzá.

Az a terv, amit a polgármester úr egy 6,7 hektáros területen bemutatott, és moduláris formában szeretne megvalósítani, térségi összefogással egy egész éves projektként valósulhat meg.

A magyar közúthálózat több évtizedes lemaradásban van, ezért felújításra szorul. A Magyar Falu Program hozta meg, hogy a négy-öt számjegyű utak felújítására a lehetőség szerint évente több mint egymilliárd forintot költsünk.

Tudatosan törekszem arra, hogy az ilyen a településeken átvezető utakat elsőként magukban a falvakban újítsuk fel, hiszen ezzel jelentősen emeljük az ottaniak életminőségét. Így történt ez Nagykarácsony esetében is. Az ott lakók vágya, hogy Előszállásig folytassuk ezt a munkát, ami valószínűleg két-három év múlva válik realitássá. Sajnos a térségben attól sokkal rosszabb minőségű utak is vannak, amik azért kerülnek előbb sorra.

Új lehetőség: az M8-as út

– A hatás- és a környezetvédelmi tanulmányok és egyéb tervek már megvannak, a kiviteli engedélyek a jövő tavaszra elkészülnek. Azt követően bármikor elindulhat a közbeszerzési eljárás. És, ha meglesz rá a fedezet, akkor azt gondolom, hogy 2023-as kezdéssel (és rá kétéves befejezési céllal) elindulhat az építkezés. Ennek a térségnek ez a projekt egy olyan fejlődést hozhat, ami öt-tíz éven belül nagyon komoly lehetőségeket rejt magában.

Előszállásnak már most is van egy lehajtója az M6-oson, de közel lesz hozzá az M8-asé is. Daruszentmiklósnak óriási előnye, hogy mindkettőn lesz egy-egy lehajtója, Nagykarácsony pedig viszonylag egy rövid úton tud kapcsolódni mindkettőhöz.

A paksi bővítés hatása

– A hatás attól függ, hogy milyen attitűddel lépnek föl az adott települések. Például a daruszentmiklósiak a vendégházukat már többször adták ki az építkezéssel kapcsolatban álló vállalkozásoknak.

Azt gondolom, hogy nemcsak munkaerő-elszívó hatása van Paksnak, hanem visszafelé is hathat. Akár munkaerő-megtartás formájában, hiszen számos olyan vállalkozás szeretne letelepedni náluk, amelyek kapcsolatban állnak a paksi beruházással. Mindenkinek adott a lehetőség. A lehetőségekkel való élés a települések saját felelőssége.